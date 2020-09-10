https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577045063.html

Берлинская полиция обеспечивает безопасность Навального в Charite

Обеспечение безопасности российского блогера Алексея Навального в клинике Charite находится сейчас в компетенции полиции Берлина, заявил РИА Новости официальный РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:30

2020-09-10T15:30

2020-09-10T15:31

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

берлин (город)

политика

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<strong>БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Обеспечение безопасности российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в клинике Charite находится сейчас в компетенции полиции Берлина, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства."Сейчас мы руководим эти процессом", - заявил он, отказавшись отвечать на вопрос, присутствуют ли в клинике на данный момент представители других правоохранительных ведомств, в частности федерального или земельного ведомства уголовной полиции Германии, других спецслужб ФРГ.Ранее представитель МВД ФРГ сообщил на брифинге в Берлине, что безопасность Навального обеспечивается на уровне федерального и земельного ведомства уголовной полиции Германии. В четверг в полиции Берлина отказались комментировать сообщения СМИ о том, что охрана Навального в клинике усилена, добавив, что им неизвестны источники такой информации. Как сообщили РИА Новости, возле Charite действительно усилены меры безопасности, территорию патрулируют полицейские. При этом у прессы до сих пор нет информации о том, что происходит в здании клиники и какие меры приняты там для защиты пациента.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577038733.html

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577031328.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

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берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, берлин (город), политика