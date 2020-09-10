https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577038733.html

В ОЗХО не получили материалы по Навальному от ФРГ, заявил постпред России

Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин сообщил, что на данный момент никакие материалы по ситуации вокруг Алексея РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:28

2020-09-10T14:28

2020-09-10T23:30

госпитализация алексея навального

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> сообщил, что на данный момент никакие материалы по ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в организацию не переданы, видимо, это вопрос времени."По нашим данным, никакие материалы пока в ОЗХО не переданы, ни вчера, хотя объявление на тот счет было сделано немецкими врачами еще вчера, ни сегодня утром, но, видимо, это вопрос времени, раз они обещают, видимо, эти материалы передадут", - сказал Шульгин в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" .Он добавил, что " не зная, однако, что конкретно немцы передают в ОЗХО, бумажные ли документы ... или биохимические пробы, не зная также, как будет сформулирован запрос немецкой стороны в ОЗХО, очень сложно делать какие-то прогнозы, высказывать оценки"."Конечно, есть определенные предположения, но я бы не стал сейчас заниматься гаданием на кофейной гуще", - заключил Шульгин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

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госпитализация алексея навального, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, берлин (город), в мире