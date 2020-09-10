https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577025071.html

Spiegel пишет, что Навальный пришел в сознание и может говорить

Алексей Навальный вновь способен говорить и, возможно, вспомнит то, что произошло с ним, когда он летел в самолете, пишет Spiegel. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:49

2020-09-10T11:49

2020-09-10T16:24

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> вновь способен говорить и, возможно, вспомнит то, что произошло с ним, когда он летел в самолете, пишет <a href="https://www.spiegel.de/" target="_blank">Spiegel</a>.По данным издания, состояние пациента продолжает улучшаться. Ожидается, что вскоре он сможет принимать больше гостей. В настоящее время к нему заходят только врачи и супруга.Ранее Spiegel со ссылкой на собственные данные писал, что берлинская полиция увеличила количество сотрудников, которые охраняют Навального в клинике Charite, это объяснялось угрозой нового покушения.В ведомстве РИА Новости между тем заявили, что не знают, откуда у журнала появилась эта информация.Реакция пресс-секретаряПресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья Spiegel о его состоянии сильно преувеличена.Ситуация с НавальнымНавального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете, следовавшем из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>.Омские врачи по итогам обследования пациента назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, кто повлекло резкое изменение уровня сахара в крови. Что именно стало причиной этого — не ясно, но каких-либо ядов в крови и моче Навального не нашли.После этого Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В прошлую среду правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи сообщили, что немецкая сторона о своих выводах Москву не информировала.В понедельник клиника Charite сообщила, что врачи вывели его из искусственной комы, в которой его держали 19 дней, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577022965.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/navalnyy-1577022410.html

Борис Андреев Странный новичок, подвальный пришел в себя и может говорить . Может как Бари Алибастров хайпонул - крота выпил ? Подвальный может шаурму просроченную скушал и плохо стало ? 65

русский офицер Вот добрая весть! Вообще вся история с отравлением Навального напоминает убийство Кирова в 1934 году! Тоже был выдающийся государственный деятель, которого решили уничтожить! 44

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германия

томск

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, томск, омск, происшествия