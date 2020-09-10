Spiegel пишет, что Навальный пришел в сознание и может говорить
11:49 10.09.2020 (обновлено: 16:24 10.09.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Алексей Навальный вновь способен говорить и, возможно, вспомнит то, что произошло с ним, когда он летел в самолете, пишет Spiegel.
По данным издания, состояние пациента продолжает улучшаться. Ожидается, что вскоре он сможет принимать больше гостей. В настоящее время к нему заходят только врачи и супруга.
Ранее Spiegel со ссылкой на собственные данные писал, что берлинская полиция увеличила количество сотрудников, которые охраняют Навального в клинике Charite, это объяснялось угрозой нового покушения.
В ведомстве РИА Новости между тем заявили, что не знают, откуда у журнала появилась эта информация.
Реакция пресс-секретаря
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что статья Spiegel о его состоянии сильно преувеличена.
"В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", — написала она в Twitter, не раскрыв подробностей.
Вчера, 11:00Сказано в эфиреПолковник полиции об усилении охраны Навального: о таком не кричат Охрану Алексея Навального в клинике Charite усилили из-за опасений "нового нападения", пишет издание Der Spiegel. В эфире радио Sputnik полковник полиции в отставке Алексей Трифонов прокомментировал эту информацию.
Ситуация с Навальным
Омские врачи по итогам обследования пациента назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, кто повлекло резкое изменение уровня сахара в крови. Что именно стало причиной этого — не ясно, но каких-либо ядов в крови и моче Навального не нашли.
После этого Навального перевезли самолетом в Германию. В прошлую среду правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что пациента якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи сообщили, что немецкая сторона о своих выводах Москву не информировала.
В понедельник клиника Charite сообщила, что врачи вывели его из искусственной комы, в которой его держали 19 дней, и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.