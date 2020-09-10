https://ria.ru/20200910/narusheniya-1577018260.html

Счетная палата выявила нарушения в Минэнерго

Счетная палата РФ по результатам проверки работы Минэнерго в 2019 году выявила недостатки и нарушения в ведомстве на общую сумму в 292 миллиона рублей,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:56

2020-09-10T09:56

2020-09-10T09:56

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

опек

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Счетная палата РФ по результатам проверки работы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> в 2019 году выявила недостатки и нарушения в ведомстве на общую сумму в 292 миллиона рублей, говорится в сообщении СП."Всего Счетная палата выявила в Минэнерго недостатков и нарушений на сумму в 292 миллиона рублей. В том числе при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций", - сообщается в релизе.При этом доходы Минэнерго в отчетном периоде составили 46,7 миллиарда рублей, или 106%. Основной объем поступлений – свыше 94% – пришелся на доходы по соглашениям о разделе продукции. Они в 2019 году превзошли прогноз на 8,6%."Что касается расходов ведомства, то, по оценке Счетной палаты, Минэнерго исполнило их не полностью. Так, неосвоенными остались 891,7 миллиона рублей (3,4% утвержденных бюджетных назначений)", - заявляет СП.Кроме того, Счетная палата указала, что 80% (18,6 миллиарда рублей) всех расходов Минэнерго пришлось на реализацию государственной программы "Развитие энергетики". Минэнерго является ее ответственным исполнителем и в целом обеспечило достаточно высокий уровень кассового исполнения программы в 2019 году – 98,9%. При этом единственный целевой показатель "Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018" не был исполнен. Так, из 21 основного мероприятия госпрограммы реализовано только 14, а из 30 показателей ее подпрограмм не достигнуты значения девяти.В свою очередь Минэнерго РФ в своем комментарии сообщило, что, по данным ведомства, в соответствии с выпиской ФК остаток неосвоенных средств составляет 810,1 миллиона рублей вместо 891,7 миллиона, указанных в докладе Счетной палаты. А на реализацию программы "Развитие энергетики" в 2019 году оказывал влияние ряд внешних факторов: неблагоприятная рыночная конъюнктура, действие внешнеэкономических ограничений со стороны ЕС и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, исполнение Россией обязательств по сделке <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a>."Неисполнение целевого показателя "Темпы роста инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе к уровню 2018" также обусловлено завершением реализации ряда крупных инвестиционных проектов в сфере транспортировки газа и продуктов его переработки в 2017-2018 годах, инвестиционного цикла по реализации проектов в рамках договоров поставки мощности", - уточнило ведомство. Кроме того, в Минэнерго отметили, что в ходе проверки не установлены факты недостоверности бюджетной отчетности за 2019 год.

https://ria.ru/20200907/kaznacheystvo-1576852496.html

https://ria.ru/20200825/pensii-1576267366.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, сша, экономика