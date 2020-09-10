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https://ria.ru/20200910/nalet-1577017662.html
Стоматолог рассказала, как удалить зубной налет в домашних условиях
Причиной множества проблем с зубами, в том числе кариеса и потемнения эмали, может быть не удаленный вовремя зубной налет. Стоматолог ЦНИИ стоматологии и... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:13
2020-09-10T11:29
зубы
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Причиной множества проблем с зубами, в том числе <a href="https://ria.ru/common_karies/" target="_blank">кариеса</a> и потемнения эмали, может быть не удаленный вовремя зубной налет. Стоматолог ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Наталья Рогова рассказала <a href="https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/zubnoj-nalet-u-vzroslykh/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>, как справиться с этой проблемой в домашних условиях.Замедлить образование налета можно с помощью качественной чистки зубов. Использовать при этом надо сразу несколько средств.В первую очередь это хорошая зубная щетка с ровно подстриженной щетиной (чем больше в пучках щетинок, тем лучше) и качественная зубная паста. Не стоит пренебрегать и зубными нитями (флоссами), которые помогают очистить поверхности, не доступные щетке, и ирригаторами, подающими воду под давлением и очищающими от налета контактные поверхности зубов и зубодесневые карманы. Помимо этого, врач рекомендует приобрести скребки для языка. На поверхности этого органа скапливается множество микроорганизмов, которые размножаются и могут привести к заболеваниям <a href="https://ria.ru/keyword_zuby" target="_blank">зубов</a>.Стоматолог подчеркнула, что полноценное очищение зубов может сдерживать развитие некоторых болезней полости рта, однако стопроцентное удаление налета не обеспечивают ни одна щетка или паста. Чтобы не допустить превращение налета в камень, стоит обращаться к специалисту.
https://ria.ru/20200730/1575140847.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200422/1570336803.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
зубы, здоровье, общество

Стоматолог рассказала, как удалить зубной налет в домашних условиях

09:13 10.09.2020 (обновлено: 11:29 10.09.2020)
5980
© Depositphotos / AllaSerebrinaЗубная щетка
Зубная щетка - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Depositphotos / AllaSerebrina
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Причиной множества проблем с зубами, в том числе кариеса и потемнения эмали, может быть не удаленный вовремя зубной налет. Стоматолог ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Наталья Рогова рассказала "Комсомольской правде", как справиться с этой проблемой в домашних условиях.
Замедлить образование налета можно с помощью качественной чистки зубов. Использовать при этом надо сразу несколько средств.
Кабинет стоматолога - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 06:54
Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
В первую очередь это хорошая зубная щетка с ровно подстриженной щетиной (чем больше в пучках щетинок, тем лучше) и качественная зубная паста. Не стоит пренебрегать и зубными нитями (флоссами), которые помогают очистить поверхности, не доступные щетке, и ирригаторами, подающими воду под давлением и очищающими от налета контактные поверхности зубов и зубодесневые карманы.
Помимо этого, врач рекомендует приобрести скребки для языка. На поверхности этого органа скапливается множество микроорганизмов, которые размножаются и могут привести к заболеваниям зубов.
Пара чистит зубы - РИА Новости, 1920, 22.04.2020
22 апреля, 03:30Акценты
Больные зубы — путь к инфаркту? Так ли страшен грязный ротГрязный рот — мина замедленного действия. Кариес и заболевания десен открывают бактериям путь в кровеносные сосуды. А это может привести к разным болезням. Но не всех.
Стоматолог подчеркнула, что полноценное очищение зубов может сдерживать развитие некоторых болезней полости рта, однако стопроцентное удаление налета не обеспечивают ни одна щетка или паста. Чтобы не допустить превращение налета в камень, стоит обращаться к специалисту.
29644369
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зубыЗдоровьеОбщество
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