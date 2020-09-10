https://ria.ru/20200910/nalet-1577017662.html

Стоматолог рассказала, как удалить зубной налет в домашних условиях

Причиной множества проблем с зубами, в том числе кариеса и потемнения эмали, может быть не удаленный вовремя зубной налет. Стоматолог ЦНИИ стоматологии и... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:13

2020-09-10T09:13

2020-09-10T11:29

зубы

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Причиной множества проблем с зубами, в том числе <a href="https://ria.ru/common_karies/" target="_blank">кариеса</a> и потемнения эмали, может быть не удаленный вовремя зубной налет. Стоматолог ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Наталья Рогова рассказала <a href="https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/zubnoj-nalet-u-vzroslykh/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>, как справиться с этой проблемой в домашних условиях.Замедлить образование налета можно с помощью качественной чистки зубов. Использовать при этом надо сразу несколько средств.В первую очередь это хорошая зубная щетка с ровно подстриженной щетиной (чем больше в пучках щетинок, тем лучше) и качественная зубная паста. Не стоит пренебрегать и зубными нитями (флоссами), которые помогают очистить поверхности, не доступные щетке, и ирригаторами, подающими воду под давлением и очищающими от налета контактные поверхности зубов и зубодесневые карманы. Помимо этого, врач рекомендует приобрести скребки для языка. На поверхности этого органа скапливается множество микроорганизмов, которые размножаются и могут привести к заболеваниям <a href="https://ria.ru/keyword_zuby" target="_blank">зубов</a>.Стоматолог подчеркнула, что полноценное очищение зубов может сдерживать развитие некоторых болезней полости рта, однако стопроцентное удаление налета не обеспечивают ни одна щетка или паста. Чтобы не допустить превращение налета в камень, стоит обращаться к специалисту.

https://ria.ru/20200730/1575140847.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200422/1570336803.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зубы, здоровье, общество