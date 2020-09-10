https://ria.ru/20200910/moto-razr-1577024260.html

Раскладушку с гибким дисплеем от Motorola оценили в 134 тысячи рублей

Очередной ностальгический смартфон выпустила Motorola — раскладушку RAZR 5G. О втором поколении смартфона с гибким экраном официально заявила сама компания. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:34

2020-09-10T11:34

2020-09-10T11:34

риа наука

смартфоны

motorola, inc.

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Очередной ностальгический смартфон выпустила Motorola — раскладушку RAZR 5G. О втором поколении смартфона с гибким экраном официально заявила сама <u><a href="https://www.motorola.com/us/smartphones-razr-gen-2">компания</a></u>.Изменений в дизайне по сравнению с прошлогодней версией минимум, но характеристики значительно подтянули. Основной сгибающийся дисплей диагональю 6,2 дюйма, разрешением 2142 x 876 пикселей выполнен по технологии pOLED. Функционал внешнего 2,7-дюймового экрана Quick View теперь не ограничивается уведомлениями — на нем можно запускать любые приложения. Как заявляют в компании, механизм раскрытия и основной дисплей рассчитаны на пять лет каждодневной работы.В Motorola прислушались к критике прошлогоднего RAZR и сделали его производительнее. "Сердцем" нового смартфона стал процессор SoC Snapdragon 765 с интегрированным 5G-модемом. Размер оперативной памяти вырос до 8 ГБ, а встроенной теперь 256 ГБ. Объем аккумулятора невелик по нынешним меркам и составляет всего 2800 мАч. Мощность быстрой зарядки тоже не поражает — 15 Вт.В смартфоне нашлось место для двух камер. Основная находится под вспомогательным экраном, ее разрешение составляет 48 Мп. Кроме того, сенсор оснащен лазерным автофокусом и оптической стабилизацией, что дает надежду на высокое качество снимков и видео. Фронтальная на 20 Мп расположена в экранном вырезе гибкого дисплея.Первое поколение гибкого ремейка RAZR продавал только один американский оператор, второе же станет доступнее. В Motorola обещают, что смартфон появится на рынках <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и в других странах. Возможно, доберется он и до России. Правда, цена у RAZR 5G шокирующая — 1500 евро. Это примерно 134 тысячи рублей по текущему курсу.

https://radiosputnik.ria.ru/20191114/1560926728.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смартфоны, motorola, inc., гаджеты, технологии