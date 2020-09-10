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https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
Для совершения мошеннических действий, связанных с порталом госуслуг, могут использоваться фальшивые сайты-двойники, фишинговые ссылки в письмах, отправляемых... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T03:05
2020-09-10T10:01
инфосистемы джет
мошенничество
технологии
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Для совершения <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошеннических</a> действий, связанных с порталом госуслуг, могут использоваться фальшивые сайты-двойники, фишинговые ссылки в письмах, отправляемых по почте, и звонки на мобильные телефоны, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200910/832006763.html" target="_blank">Прайм</a>" консультант Центра информационной безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы джет</a>" Александр Рогозин."Ссылки на поддельные сайты могут публиковаться в виде рекламы на сторонних сайтах с сообщениями о выплатах населению или льготах, что привлекает своей выгодой. Так, например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт", — объясняет эксперт.
https://ria.ru/20200909/zvonki-1576964081.html
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Новости
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инфосистемы джет, мошенничество, технологии

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги

03:05 10.09.2020 (обновлено: 10:01 10.09.2020)
15736
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Для совершения мошеннических действий, связанных с порталом госуслуг, могут использоваться фальшивые сайты-двойники, фишинговые ссылки в письмах, отправляемых по почте, и звонки на мобильные телефоны, рассказал агентству "Прайм" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы джет" Александр Рогозин.
"Ссылки на поддельные сайты могут публиковаться в виде рекламы на сторонних сайтах с сообщениями о выплатах населению или льготах, что привлекает своей выгодой. Так, например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт", — объясняет эксперт.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 04:06
Назван способ сократить количество звонков от мошенников
77857256
Инфосистемы ДжетМошенничествоТехнологии
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