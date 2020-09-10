https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html

Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги

Для совершения мошеннических действий, связанных с порталом госуслуг, могут использоваться фальшивые сайты-двойники, фишинговые ссылки в письмах, отправляемых... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T03:05

2020-09-10T03:05

2020-09-10T10:01

инфосистемы джет

мошенничество

технологии

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Для совершения <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошеннических</a> действий, связанных с порталом госуслуг, могут использоваться фальшивые сайты-двойники, фишинговые ссылки в письмах, отправляемых по почте, и звонки на мобильные телефоны, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200910/832006763.html" target="_blank">Прайм</a>" консультант Центра информационной безопасности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы джет</a>" Александр Рогозин."Ссылки на поддельные сайты могут публиковаться в виде рекламы на сторонних сайтах с сообщениями о выплатах населению или льготах, что привлекает своей выгодой. Так, например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт", — объясняет эксперт.

https://ria.ru/20200909/zvonki-1576964081.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, мошенничество, технологии