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РИА Наука
https://ria.ru/20200910/moschnyy-smartfon-1577030445.html
Назван самый мощный смартфон в мире
Создатели популярного бенчмарка AnTuTu, который измеряет в баллах производительность Android-смартфонов, объявили о том, какое устройства стало наиболее мощным... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:54
2020-09-10T12:54
риа наука
samsung
qualcomm
смартфоны
google android
huawei technologies
технологии
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Создатели популярного бенчмарка AnTuTu, который измеряет в баллах производительность <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>-смартфонов, объявили о том, какое устройства стало наиболее мощным по итогам августа 2020 года. Глобальный рейтинг включает десять моделей, <u><a href="https://www.antutu.com/en/doc/122959.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщают</a></u> разработчики.Верхние семь строчек топа заняли смартфоны, построенные на платформе <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> Snapdragon 865. Среди них есть и модели, работающие на новейшей версии Plus, которая была представлена в июле, а первые устройства с этим чипом появились во второй половине лета 2020 года. "Золото" рейтинга досталось смартфону Asus ROG Phone 3 — необычной модели для мобильных геймеров, набравшей 615 тысяч баллов. Второе и третье место за OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro, которые работают на SoC Snapdragon 865. А вот четвертое место неожиданно занял <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> Galaxy Note 20 Ultra 5G, построенный на той же платформе, что и ROG Phone 3.Три последних строчки занимают смартфоны Samsung, использующие фирменные процессоры Exynos 990. Интересно, что в рейтинг не попали ни флагманы <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a>, ни смартфоны, использующие процессоры MTK.Бенчмарк AnTuTu определяет вычислительные мощности центрального процессора и графического видеоускорителя, а также скорость оперативной памяти и встроенного накопителя.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
samsung, qualcomm, смартфоны, google android, huawei technologies, технологии

Назван самый мощный смартфон в мире

12:54 10.09.2020
6228
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Создатели популярного бенчмарка AnTuTu, который измеряет в баллах производительность Android-смартфонов, объявили о том, какое устройства стало наиболее мощным по итогам августа 2020 года. Глобальный рейтинг включает десять моделей, сообщают разработчики.
Верхние семь строчек топа заняли смартфоны, построенные на платформе Qualcomm Snapdragon 865. Среди них есть и модели, работающие на новейшей версии Plus, которая была представлена в июле, а первые устройства с этим чипом появились во второй половине лета 2020 года.
"Золото" рейтинга досталось смартфону Asus ROG Phone 3 — необычной модели для мобильных геймеров, набравшей 615 тысяч баллов. Второе и третье место за OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro, которые работают на SoC Snapdragon 865. А вот четвертое место неожиданно занял Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, построенный на той же платформе, что и ROG Phone 3.
Три последних строчки занимают смартфоны Samsung, использующие фирменные процессоры Exynos 990. Интересно, что в рейтинг не попали ни флагманы Huawei, ни смартфоны, использующие процессоры MTK.
Бенчмарк AnTuTu определяет вычислительные мощности центрального процессора и графического видеоускорителя, а также скорость оперативной памяти и встроенного накопителя.
14863121
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РИА НаукаSamsungQualcommСмартфоныGoogle AndroidHuawei TechnologiesТехнологии
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