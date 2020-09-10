https://ria.ru/20200910/moschnyy-smartfon-1577030445.html

Назван самый мощный смартфон в мире

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu, который измеряет в баллах производительность Android-смартфонов, объявили о том, какое устройства стало наиболее мощным... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:54

2020-09-10T12:54

2020-09-10T12:54

риа наука

samsung

qualcomm

смартфоны

google android

huawei technologies

технологии

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Создатели популярного бенчмарка AnTuTu, который измеряет в баллах производительность <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>-смартфонов, объявили о том, какое устройства стало наиболее мощным по итогам августа 2020 года. Глобальный рейтинг включает десять моделей, <u><a href="https://www.antutu.com/en/doc/122959.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщают</a></u> разработчики.Верхние семь строчек топа заняли смартфоны, построенные на платформе <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> Snapdragon 865. Среди них есть и модели, работающие на новейшей версии Plus, которая была представлена в июле, а первые устройства с этим чипом появились во второй половине лета 2020 года. "Золото" рейтинга досталось смартфону Asus ROG Phone 3 — необычной модели для мобильных геймеров, набравшей 615 тысяч баллов. Второе и третье место за OnePlus 8 Pro и Oppo Find X2 Pro, которые работают на SoC Snapdragon 865. А вот четвертое место неожиданно занял <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> Galaxy Note 20 Ultra 5G, построенный на той же платформе, что и ROG Phone 3.Три последних строчки занимают смартфоны Samsung, использующие фирменные процессоры Exynos 990. Интересно, что в рейтинг не попали ни флагманы <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a>, ни смартфоны, использующие процессоры MTK.Бенчмарк AnTuTu определяет вычислительные мощности центрального процессора и графического видеоускорителя, а также скорость оперативной памяти и встроенного накопителя.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, qualcomm, смартфоны, google android, huawei technologies, технологии