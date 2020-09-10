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Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова по делу о взятках
Суд Ульяновска по иску Генпрокуратуры РФ изъял имущество бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого во взяточничестве, и его соответчиков... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:47
2020-09-10T14:54
россия
леонид маркелов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Суд Ульяновска по иску Генпрокуратуры РФ изъял имущество бывшего главы Республики Марий Эл <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Markelov/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Маркелова</a>, обвиняемого во взяточничестве, и его соответчиков на 374,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что общая сумма обращенных в доход РФ объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 миллиона рублей.Ранее по первому иску суд постановил обратить в доход государства активы Маркелова на 2,2 миллиарда рублей.Помимо Маркелова на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. В свою очередь Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере, считает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.
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россия, леонид маркелов, генеральная прокуратура рф, происшествия

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова по делу о взятках

14:47 10.09.2020 (обновлено: 14:54 10.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде Москвы. 11 января 2018
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде Москвы. 11 января 2018 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Суд Ульяновска по иску Генпрокуратуры РФ изъял имущество бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого во взяточничестве, и его соответчиков на 374,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворен второй иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации о взыскании в государственную казну приобретенного коррупционным путем имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма обращенных в доход РФ объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 миллиона рублей.
Ранее по первому иску суд постановил обратить в доход государства активы Маркелова на 2,2 миллиарда рублей.
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде Москвы. 11 января 2018 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Помимо Маркелова на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.
Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. В свою очередь Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере, считает СК.
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РоссияЛеонид МаркеловГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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