https://ria.ru/20200910/markelov-1577041299.html

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова по делу о взятках

Суд Ульяновска по иску Генпрокуратуры РФ изъял имущество бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого во взяточничестве, и его соответчиков... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:47

2020-09-10T14:47

2020-09-10T14:54

россия

леонид маркелов

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Суд Ульяновска по иску Генпрокуратуры РФ изъял имущество бывшего главы Республики Марий Эл <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Markelov/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Маркелова</a>, обвиняемого во взяточничестве, и его соответчиков на 374,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что общая сумма обращенных в доход РФ объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 миллиона рублей.Ранее по первому иску суд постановил обратить в доход государства активы Маркелова на 2,2 миллиарда рублей.Помимо Маркелова на скамье подсудимых находятся его заместитель и по совместительству бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Они обвиняются в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, незаконном обороте оружия и посредничестве во взяточничестве.Следствие считает, что Маркелов, занимая пост главы региона, получил через доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. В свою очередь Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере, считает <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.

https://ria.ru/20200401/1569447314.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид маркелов, генеральная прокуратура рф, происшествия