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https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
Мальдивы подешевели: что нового ждет туристов на райских островах
Сегодня, 10 сентября, возобновится прямое сообщение между Россией и Мальдивами. Еще вчера билеты на первый рейс можно было купить за 18 800 рублей, что дешево... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:00
2020-09-10T14:00
коронавирус covid-19
куда поехать
юнеско
туризм
туристы
маршруты - туризм
мале
доха
стамбул
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>Сегодня, 10 сентября, возобновится прямое сообщение между Россией и Мальдивами. Еще вчера билеты на первый рейс можно было купить за 18 800 рублей, что дешево для этого направления. В другие даты перелеты, как правило, уже дороже. Но шикарные отели-курорты завлекают скидками. О том, как попасть на райские острова, сколько это стоит и что там ждет туристов во время пандемии, — в материале РИА Новости.Домашний риф по сходной цене"Гости отеля могут полюбоваться чудесами подводного мира на потрясающем домашнем рифе", "затейливые кораллы, сад осьминогов", "эксклюзивный спа-салон в пышном саду", "здесь вы забудете о цивилизации и будете гулять босиком, наслаждаясь красотой океана", — так Мальдивы привлекают туристов. Даже этим летом на райских островах побывало около 500 россиян. Прилетали на частных бизнес-джетах, а в августе, когда возобновилось международное авиасообщение, — уже регулярными рейсами, преимущественно через Стамбул.Недешево? Еще как. "Туры по этому направлению были и остаются дорогим премиальным продуктом: средний чек в сентябре прошлого года составил 269 тысяч рублей", — говорит Евгений Гинзбург, директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн.Но коронавирус внес коррективы. "Сейчас, до 31 октября, отели предлагают просто шикарные цены. По спецпредложению "Нет — пандемии" скидки достигают 30-55 процентов", — рассказывает руководитель отдела продаж туроператора, специализирующегося на Мальдивах, Мария Голикова. Недельный тур на четырехзвездочный курорт стоит от 90 тысяч рублей на двоих, десятидневный — от 110 тысяч.Авиабилеты — другой вопрос. Цены очень разные и зависят от спроса, который растет, продолжает Голикова. На ближайшие даты лучшее предложение у российского национального перевозчика, открывающего прямое сообщение с Мале, — от 40 тысяч рублей в оба конца. "С 15 сентября минимум — около 30 тысяч рублей (это предложение катарской авиакомпании с пересадкой в Дохе), — уточняют в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий. — В октябре можно найти за 24-26 тысяч рублей (с пересадкой в Стамбуле)".За тест заплатиЧтобы попасть на Мальдивы, придется сделать ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до вылета и получить справку на английском языке об отрицательном результате. "Успеть еще перевести с русского на английский! Но как, если с пересадками сутки добираться, то есть минус один день на всю бумажную волокиту? — пишет в соцсети туристка Светлана Локтева. — И траты увеличиваются: за анализ отдай деньги, плюс — за перевод. А если летят двое и больше, это очень ощутимо". Правда, например, в Москве сдать анализ можно бесплатно по ОМС, а некоторые частные лаборатории выдают справки на нескольких языках.Есть вариант пройти экспресс-тест на коронавирус в российских аэропортах. Результат обещают предоставить за час, справку — на русском и английском. Цена в столичных воздушных гаванях — от 2750 до 3500 рублей.Кроме того, необходимо на сайте правительства Мальдив заполнить декларацию о состоянии здоровья, к ней необходимо прикрепить отрицательный результат теста на коронавирус. Также требуется подтверждение бронирования отеля на весь период проживания. По прибытии пассажиры проходят медицинский осмотр.На райских островах есть и ограничения. "В аэропорту, на трансфере все в масках и перчатках", — говорит Мария Голикова. Если путешественник окажется без средств индивидуальной защиты, то "заламывать руки и штрафовать никто не станет, но охрана не уйдет, пока он не наденет все необходимое".Раньше отдыхающим запрещали перемещения по стране (а там зачастую один остров — один отель-курорт). Сейчас разрешается — после согласования с Министерством туризма.Еще одно ограничение, о котором стоит помнить, не связано с коронавирусом. Туристам, выбирающим отдаленные атоллы, куда можно добраться лишь на гидросамолете, следует иметь в виду, что летают они лишь в светлое время суток, как правило, до 16:00-16:30.Рай для влюбленных и дайверовГлавным атоллом на Мальдивах считается Северный Мале, или Каафу, тут и столица государства, и международный аэропорт. Кстати, он уникальный — на самом берегу такое впечатление, что авиалайнеры идут на посадку прямо в океан. Дорога до курортов занимает 20-40 минут на гидросамолете или несколько часов на катере. Южный Мале — это около 20 люксовых отелей-курортов и великолепный дайвинг в проливе Ваду-Канду, отделяющем его от северного соседа.В районе атолла Вааву — Фоттейо Канду, который входит в пятерку лучших в мире мест для дайвинга. По отзывам отдыхающих, тут можно увидеть акул, рыбу-молот и других обитателей глубин.Атолл Баа расположен на территории биосферного заповедника ЮНЕСКО, здесь тоже не редкость акулы (китовые), дельфины и черепахи. Еще он славится красивейшими кораллами.Есть несколько заповедников и на атолле Ари, где около 30 из 70 островов — курорты. Встречаются тут мурены, рыба-наполеон, гигантские улитки, а также акулы и черепахи. Популярный у туристов атолл Раа туроператоры называют раем для влюбленных.На острове Рангали в атолле Алифу-Даалу есть уникальный подводный ресторан с куполообразной прозрачной крышей. Глубина — порядка пяти метров. Прямо за обедом можно увидеть китовых акул, осьминогов и скатов-орлов. Правда, мест в зале всего 14.Одним из самых красивых считается атолл Лавиани. Во время дайвинга туристы любуются морскими ангелами, муренами, акулами-няньками и затопленными кораблями, обросшими кораллами. А на суше — романтичная прогулка по длинной песчаной косе.Всего на Мальдивах 26 атоллов и 1192 коралловых острова, где обитают более двух тысяч видов различных рыб, морских черепах, китов, дельфинов, кораллов, моллюсков, крабов, креветок.
https://ria.ru/20200903/tury-1576686940.html
https://ria.ru/20200909/aviasoobschenie-1576965163.html
https://ria.ru/20200902/maldivy-1576614603.html
https://ria.ru/20200608/1572537481.html
мале
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коронавирус covid-19, куда поехать, юнеско, туристы, маршруты - туризм, мале, доха, стамбул, мальдивы

Мальдивы подешевели: что нового ждет туристов на райских островах

08:00 10.09.2020 (обновлено: 14:00 10.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкЛодки в лагуне Индийского океана рядом с отелем Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах
Лодки в лагуне Индийского океана рядом с отелем Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 10 сентября, возобновится прямое сообщение между Россией и Мальдивами. Еще вчера билеты на первый рейс можно было купить за 18 800 рублей, что дешево для этого направления. В другие даты перелеты, как правило, уже дороже. Но шикарные отели-курорты завлекают скидками. О том, как попасть на райские острова, сколько это стоит и что там ждет туристов во время пандемии, — в материале РИА Новости.

Домашний риф по сходной цене

"Гости отеля могут полюбоваться чудесами подводного мира на потрясающем домашнем рифе", "затейливые кораллы, сад осьминогов", "эксклюзивный спа-салон в пышном саду", "здесь вы забудете о цивилизации и будете гулять босиком, наслаждаясь красотой океана", — так Мальдивы привлекают туристов. Даже этим летом на райских островах побывало около 500 россиян. Прилетали на частных бизнес-джетах, а в августе, когда возобновилось международное авиасообщение, — уже регулярными рейсами, преимущественно через Стамбул.
Недешево? Еще как. "Туры по этому направлению были и остаются дорогим премиальным продуктом: средний чек в сентябре прошлого года составил 269 тысяч рублей", — говорит Евгений Гинзбург, директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн.
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Но коронавирус внес коррективы. "Сейчас, до 31 октября, отели предлагают просто шикарные цены. По спецпредложению "Нет — пандемии" скидки достигают 30-55 процентов", — рассказывает руководитель отдела продаж туроператора, специализирующегося на Мальдивах, Мария Голикова. Недельный тур на четырехзвездочный курорт стоит от 90 тысяч рублей на двоих, десятидневный — от 110 тысяч.
Авиабилеты — другой вопрос. Цены очень разные и зависят от спроса, который растет, продолжает Голикова. На ближайшие даты лучшее предложение у российского национального перевозчика, открывающего прямое сообщение с Мале, — от 40 тысяч рублей в оба конца. "С 15 сентября минимум — около 30 тысяч рублей (это предложение катарской авиакомпании с пересадкой в Дохе), — уточняют в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий. — В октябре можно найти за 24-26 тысяч рублей (с пересадкой в Стамбуле)".
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За тест заплати

Чтобы попасть на Мальдивы, придется сделать ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до вылета и получить справку на английском языке об отрицательном результате. "Успеть еще перевести с русского на английский! Но как, если с пересадками сутки добираться, то есть минус один день на всю бумажную волокиту? — пишет в соцсети туристка Светлана Локтева. — И траты увеличиваются: за анализ отдай деньги, плюс — за перевод. А если летят двое и больше, это очень ощутимо". Правда, например, в Москве сдать анализ можно бесплатно по ОМС, а некоторые частные лаборатории выдают справки на нескольких языках.
Есть вариант пройти экспресс-тест на коронавирус в российских аэропортах. Результат обещают предоставить за час, справку — на русском и английском. Цена в столичных воздушных гаванях — от 2750 до 3500 рублей.
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Кроме того, необходимо на сайте правительства Мальдив заполнить декларацию о состоянии здоровья, к ней необходимо прикрепить отрицательный результат теста на коронавирус. Также требуется подтверждение бронирования отеля на весь период проживания. По прибытии пассажиры проходят медицинский осмотр.
На райских островах есть и ограничения. "В аэропорту, на трансфере все в масках и перчатках", — говорит Мария Голикова. Если путешественник окажется без средств индивидуальной защиты, то "заламывать руки и штрафовать никто не станет, но охрана не уйдет, пока он не наденет все необходимое".
Раньше отдыхающим запрещали перемещения по стране (а там зачастую один остров — один отель-курорт). Сейчас разрешается — после согласования с Министерством туризма.
© flickr.com/ Sarah_Ackerman Бассейн в отеле, Мальдивы
Бассейн в отеле The One and Only Reethi Rah, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© flickr.com/ Sarah_Ackerman

"Многие рестораны отказались от шведского стола и перешли на систему а-ля карт, — добавляет Голикова. — Бывает, что в открытом доступе есть, например, очень красивые салаты, но все остальное — по меню".

Еще одно ограничение, о котором стоит помнить, не связано с коронавирусом. Туристам, выбирающим отдаленные атоллы, куда можно добраться лишь на гидросамолете, следует иметь в виду, что летают они лишь в светлое время суток, как правило, до 16:00-16:30.

Рай для влюбленных и дайверов

Главным атоллом на Мальдивах считается Северный Мале, или Каафу, тут и столица государства, и международный аэропорт. Кстати, он уникальный — на самом берегу такое впечатление, что авиалайнеры идут на посадку прямо в океан. Дорога до курортов занимает 20-40 минут на гидросамолете или несколько часов на катере. Южный Мале — это около 20 люксовых отелей-курортов и великолепный дайвинг в проливе Ваду-Канду, отделяющем его от северного соседа.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов
Девушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Девушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов
В районе атолла Вааву — Фоттейо Канду, который входит в пятерку лучших в мире мест для дайвинга. По отзывам отдыхающих, тут можно увидеть акул, рыбу-молот и других обитателей глубин.
Атолл Баа расположен на территории биосферного заповедника ЮНЕСКО, здесь тоже не редкость акулы (китовые), дельфины и черепахи. Еще он славится красивейшими кораллами.
Есть несколько заповедников и на атолле Ари, где около 30 из 70 островов — курорты. Встречаются тут мурены, рыба-наполеон, гигантские улитки, а также акулы и черепахи. Популярный у туристов атолл Раа туроператоры называют раем для влюбленных.
На острове Рангали в атолле Алифу-Даалу есть уникальный подводный ресторан с куполообразной прозрачной крышей. Глубина — порядка пяти метров. Прямо за обедом можно увидеть китовых акул, осьминогов и скатов-орлов. Правда, мест в зале всего 14.
CC BY-SA 2.5 / Alexey Potov / Inside Ithaa restaurantIthaa Undersea Restaurant, Мальдивы
Ресторан Ithaa Undersea Restaurant, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
CC BY-SA 2.5 / Alexey Potov / Inside Ithaa restaurant
Ithaa Undersea Restaurant, Мальдивы
Одним из самых красивых считается атолл Лавиани. Во время дайвинга туристы любуются морскими ангелами, муренами, акулами-няньками и затопленными кораблями, обросшими кораллами. А на суше — романтичная прогулка по длинной песчаной косе.
Всего на Мальдивах 26 атоллов и 1192 коралловых острова, где обитают более двух тысяч видов различных рыб, морских черепах, китов, дельфинов, кораллов, моллюсков, крабов, креветок.
Луна-рыба, обнаруженная на южном побережье Австралии - РИА Новости, 1920, 08.06.2020
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ТуризмКоронавирус COVID-19куда поехатьЮНЕСКОтуристыМаршруты - ТуризмМалеДохаСтамбулМальдивы
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