https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577025394.html

Белоруссия не повторит "варианты Украины, Ливии, Сирии", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям хватит законов для стабилизации ситуации в стране, чтобы не повторить "варианты Украины, Ливии,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:52

2020-09-10T11:52

2020-09-10T11:52

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что властям хватит законов для стабилизации ситуации в стране, чтобы не повторить "варианты Украины, Ливии, Сирии".Он призвал правоохранителей действовать по закону. "И помните, что вы такие же граждане, как и президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в новой Беларуси", - подчеркнул белорусский президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577015404.html

Olga Mironova Та ты шо, погоди немного 12

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире