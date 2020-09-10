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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577025394.html
Белоруссия не повторит "варианты Украины, Ливии, Сирии", заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям хватит законов для стабилизации ситуации в стране, чтобы не повторить "варианты Украины, Ливии,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:52
2020-09-10T11:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что властям хватит законов для стабилизации ситуации в стране, чтобы не повторить "варианты Украины, Ливии, Сирии".Он призвал правоохранителей действовать по закону. "И помните, что вы такие же граждане, как и президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в новой Беларуси", - подчеркнул белорусский президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белоруссия не повторит "варианты Украины, Ливии, Сирии", заявил Лукашенко

11:52 10.09.2020
570
© РИА Новости / Алексей МайшевУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям хватит законов для стабилизации ситуации в стране, чтобы не повторить "варианты Украины, Ливии, Сирии".

"Еще раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, представляя нового генпрокурора.

Он призвал правоохранителей действовать по закону. "И помните, что вы такие же граждане, как и президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в новой Беларуси", - подчеркнул белорусский президент.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Та ты шо, погоди немного
10 сентября, 12:02
Olga MironovaOlga Mironova
300009
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