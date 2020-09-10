https://ria.ru/20200910/lucid-air-1577042491.html

Раскрыты впечатляющие параметры Lucid Air — конкурента "Теслы"

Калифорнийский стартап Lucid Air, который хочет стать конкурентом Tesla, показал предсерийные образцы электрокара Air. О готовящемся старте производства заявил... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:03

2020-09-10T15:03

2020-09-10T15:03

риа наука

tesla motors

авто

технологии

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Калифорнийский стартап Lucid Air, который хочет стать конкурентом Tesla, показал предсерийные образцы электрокара Air. О готовящемся старте производства <u><a href="https://www.lucidmotors.com/media-room/lucid-motors-unveils-lucid-air-worlds-most-powerful-and-efficient-luxury-electric-sedan/">заявил</a></u> производитель.Концепт электромобиля Air был продемонстрирован еще в 2016 году, когда Lucid Air принадлежал китайским инвесторам. В 2018 году контроль над стартапом получил инвестиционный фонд Саудовской Аравии. И только сейчас автомобиль на электрической силовой установке готовят к производству на заводе в американской Аризоне.Стартап обещает внушительные характеристики четырех модификаций электрокара. Базовая версия Air будет заднеприводной, других данных о ней пока нет. Наиболее продвинутый электромобиль Air Dream Edition получил два электромотора совокупной мощностью в 1095 л.с. Благодаря этому он сможет разогнаться до 100 км/ч за 2,5 секунды. Но интересно другое — запас хода. Так, версия Air Grand Touring сможет на одном заряде проехать 830 км.Первым на американский рынок весной 2021 года выйдет седан Air Dream Edition (169 тысяч долларов). В середине следующего года обещают Air Grand Touring (139 тысяч долларов). В конце — Air Touring (95 тысяч долларов). Наконец, самая доступная версия Air станет доступна в США в 2022 году по цене 80 тысяч долларов. Электрокары собираются продавать в Северной Америке, но и в странах Европы и Ближнего Востока.

https://ria.ru/20200907/elektromobili-1576897986.html

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле им бы не 2,5 секунды до сотни, а стоимость в $10 000 получить. 65

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tesla motors, авто, технологии