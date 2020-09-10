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https://ria.ru/20200910/los-1577205719.html
Лося, бегающего по дорогам в Москве, вернули в парк Лосиный остров
Лося, бегающего по дорогам в районе Перово в Москве, вернули в парк Лосиный остров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:39
2020-09-14T12:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Лося, бегающего по дорогам в районе Перово в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, вернули в парк Лосиный остров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в четверг.Ранее в сети появилось видео, на котором лось бегает по проезжей части в районе Перово на востоке Москвы."Вернули в Лосиный остров", - прокомментировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20170915/1504853702.html
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москва, общество

Лося, бегающего по дорогам в Москве, вернули в парк Лосиный остров

19:39 10.09.2020 (обновлено: 12:39 14.09.2020)
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкНациональный парк "Лосиный остров". Лось среди берез
Национальный парк Лосиный остров. Лось среди берез - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Лося, бегающего по дорогам в районе Перово в Москве, вернули в парк Лосиный остров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в четверг.
Ранее в сети появилось видео, на котором лось бегает по проезжей части в районе Перово на востоке Москвы.
Спасение лося в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2017
15 сентября 2017, 15:21
На юго-востоке Москвы спасли лося, тонувшего в пруду
"Вернули в Лосиный остров", - прокомментировали в пресс-службе.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
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