https://ria.ru/20200910/los-1577205719.html
Лося, бегающего по дорогам в Москве, вернули в парк Лосиный остров
Лося, бегающего по дорогам в районе Перово в Москве, вернули в парк Лосиный остров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:39
2020-09-10T19:39
2020-09-14T12:39
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Лося, бегающего по дорогам в районе Перово в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, вернули в парк Лосиный остров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в четверг.Ранее в сети появилось видео, на котором лось бегает по проезжей части в районе Перово на востоке Москвы."Вернули в Лосиный остров", - прокомментировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20170915/1504853702.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество