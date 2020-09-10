https://ria.ru/20200910/lgota-1577058975.html

Директора сельских школ Подмосковья получат льготу на оплату ЖКХ

Руководители образовательных учреждений в селах Московской области смогут получать компенсацию на оплату услуг ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:43

2020-09-10T18:43

2020-09-10T18:43

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. </strong>Руководители образовательных учреждений в селах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> смогут получать компенсацию на оплату услуг ЖКХ, говорится в сообщении пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_oblastnaja_duma/" target="_blank" data-auto="true">Мособлдумы</a>.В настоящее время меру поддержки в Московской области по компенсации на оплату услуг ЖКХ получают педагоги, работающие в сельских населенных пунктах и посёлках городского типа. Для них предусмотрена 100% компенсация платы за жилое помещение, включая капремонт, а также за электроэнергию и отопление исходя из норматива."Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в ходе расширенного заседания рассмотрел законопроект, которым предлагается расширить категорию педагогических работников, которым предоставляется компенсация расходов на оплату ЖКХ. К получателям такого вида поддержки также будут отнесены руководители и их заместители, которые работают в сельских населённых пунктах", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20170816/1500450696.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, московская область (подмосковье)