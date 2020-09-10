https://ria.ru/20200910/kuban-1577047072.html
Двенадцать муниципалитетов Кубани получили новые автомобили скорой помощи
Двенадцать муниципалитетов Краснодарского края получили 21 новую машину скорой помощи, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:59
2020-09-10T15:59
2020-09-10T15:59
краснодарский край
вениамин кондратьев
здоровье - общество
михаил мишустин
новороссийск
анапа
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости.</strong> Двенадцать муниципалитетов <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> получили 21 новую машину скорой помощи, сообщает администрация региона."Автопарк службы скорой медицинской помощи Краснодарского края пополнился еще 21 машиной класса С. Автомобили <a href="http://ria.ru/organization_Ford_Motor_Company/" target="_blank" data-auto="true">Ford</a> Tranzit отечественного производства переданы из федеральной собственности. Церемония вручения ключей от реанимобилей состоялась сегодня на территории краевой больницы №1. Ключи главным врачам 14 медицинских организаций вручил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов", - говорится в сообщении.Уточняется, что новые машины скорой помощи получили <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодар</a>, <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапа</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armavir/" target="_blank" data-auto="true">Армавир</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tuapsinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Туапсинский район</a>, <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджик</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, Новороссийск, а также Выселковская, Динская, Лабинская, Приморско-Ахтарская и Славянская ЦРБ."Спецтранспорт оснащен всем необходимым современным оборудованием: дефибрилляторами-мониторами, трехканальными электрокардиографами, реанимационно-анестезиологическими транспортными мониторами пациента, аппаратами управляемой и вспомогательной вентиляции легких, портативными пульсоксиметрами, комплектами систем для ингаляции, портативными компрессорными небулайзерами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы в крови", - уточнили в ведомстве.В минздраве Кубани добавили, что в реанимобилях смогут проводить экстренные мероприятия специализированные выездные бригады анестезиологии-реанимации. "Это современные и комфортные машины как для работы медиков, так и для самих пациентов", – отметили в министерстве.На встрече с премьер-министром РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> 1 сентября губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> обратился с просьбой об обновлении автопарка "скорых". Глава региона отметил, что в условиях пандемии значительно возросла нагрузка на всю систему здравоохранения. Мишустин пообещал помощь федерации в этом вопросе.Сейчас в краевом автопарке службы скорой помощи более 670 санитарных автомобилей. Ежегодно они выполняют порядка 2 миллионов выездов.
https://ria.ru/20200910/razvitie-1577046632.html
https://ria.ru/20200907/kuban-1576858917.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, здоровье - общество, михаил мишустин, новороссийск, анапа, краснодарский край, общество