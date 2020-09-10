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Краснодарский край
https://ria.ru/20200910/kuban-1577047072.html
Двенадцать муниципалитетов Кубани получили новые автомобили скорой помощи
Двенадцать муниципалитетов Краснодарского края получили 21 новую машину скорой помощи, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:59
2020-09-10T15:59
краснодарский край
вениамин кондратьев
здоровье - общество
михаил мишустин
новороссийск
анапа
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости.</strong> Двенадцать муниципалитетов <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> получили 21 новую машину скорой помощи, сообщает администрация региона."Автопарк службы скорой медицинской помощи Краснодарского края пополнился еще 21 машиной класса С. Автомобили <a href="http://ria.ru/organization_Ford_Motor_Company/" target="_blank" data-auto="true">Ford</a> Tranzit отечественного производства переданы из федеральной собственности. Церемония вручения ключей от реанимобилей состоялась сегодня на территории краевой больницы №1. Ключи главным врачам 14 медицинских организаций вручил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов", - говорится в сообщении.Уточняется, что новые машины скорой помощи получили <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодар</a>, <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапа</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Armavir/" target="_blank" data-auto="true">Армавир</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tuapsinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Туапсинский район</a>, <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджик</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, Новороссийск, а также Выселковская, Динская, Лабинская, Приморско-Ахтарская и Славянская ЦРБ."Спецтранспорт оснащен всем необходимым современным оборудованием: дефибрилляторами-мониторами, трехканальными электрокардиографами, реанимационно-анестезиологическими транспортными мониторами пациента, аппаратами управляемой и вспомогательной вентиляции легких, портативными пульсоксиметрами, комплектами систем для ингаляции, портативными компрессорными небулайзерами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы в крови", - уточнили в ведомстве.В минздраве Кубани добавили, что в реанимобилях смогут проводить экстренные мероприятия специализированные выездные бригады анестезиологии-реанимации. "Это современные и комфортные машины как для работы медиков, так и для самих пациентов", – отметили в министерстве.На встрече с премьер-министром РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> 1 сентября губернатор края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> обратился с просьбой об обновлении автопарка "скорых". Глава региона отметил, что в условиях пандемии значительно возросла нагрузка на всю систему здравоохранения. Мишустин пообещал помощь федерации в этом вопросе.Сейчас в краевом автопарке службы скорой помощи более 670 санитарных автомобилей. Ежегодно они выполняют порядка 2 миллионов выездов.
https://ria.ru/20200910/razvitie-1577046632.html
https://ria.ru/20200907/kuban-1576858917.html
новороссийск
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вениамин кондратьев, здоровье - общество, михаил мишустин, новороссийск, анапа, краснодарский край, общество

Двенадцать муниципалитетов Кубани получили новые автомобили скорой помощи

15:59 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 10 сен – РИА Новости. Двенадцать муниципалитетов Краснодарского края получили 21 новую машину скорой помощи, сообщает администрация региона.
"Автопарк службы скорой медицинской помощи Краснодарского края пополнился еще 21 машиной класса С. Автомобили Ford Tranzit отечественного производства переданы из федеральной собственности. Церемония вручения ключей от реанимобилей состоялась сегодня на территории краевой больницы №1. Ключи главным врачам 14 медицинских организаций вручил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что новые машины скорой помощи получили Краснодар, Анапа, Новороссийск, Армавир, Туапсинский район, Геленджик, Сочи, Новороссийск, а также Выселковская, Динская, Лабинская, Приморско-Ахтарская и Славянская ЦРБ.
"Спецтранспорт оснащен всем необходимым современным оборудованием: дефибрилляторами-мониторами, трехканальными электрокардиографами, реанимационно-анестезиологическими транспортными мониторами пациента, аппаратами управляемой и вспомогательной вентиляции легких, портативными пульсоксиметрами, комплектами систем для ингаляции, портативными компрессорными небулайзерами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы в крови", - уточнили в ведомстве.
В минздраве Кубани добавили, что в реанимобилях смогут проводить экстренные мероприятия специализированные выездные бригады анестезиологии-реанимации. "Это современные и комфортные машины как для работы медиков, так и для самих пациентов", – отметили в министерстве.
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На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1 сентября губернатор края Вениамин Кондратьев обратился с просьбой об обновлении автопарка "скорых". Глава региона отметил, что в условиях пандемии значительно возросла нагрузка на всю систему здравоохранения. Мишустин пообещал помощь федерации в этом вопросе.
Сейчас в краевом автопарке службы скорой помощи более 670 санитарных автомобилей. Ежегодно они выполняют порядка 2 миллионов выездов.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинНовороссийскАнапаКраснодарский крайОбщество
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