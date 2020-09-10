https://ria.ru/20200910/kreativ-1577050377.html

Неделя дизайна в Милане стала партнером "Российской креативной недели"

Неделя дизайна в Милане стала первым международным партнером "Российской креативной недели", сообщили организаторы. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 13... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:58

2020-09-10T16:58

2020-09-10T16:59

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Неделя дизайна в Милане стала первым международным партнером "Российской креативной недели", сообщили организаторы. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 13 сентября в Парке Горького в Москве, направленно на развитие креативных индустрий в России. В дни "Российской креативной недели" пройдут более 500 мероприятий, которые объединят представителей бизнеса, власти и лидеров 14 креативных индустрий: дизайна, кино, новых медиа, искусства, компьютерной графики, IT, разработки компьютерных игр, моды, издательского дела и журналистики, а также других сфер. "Развитие креативных индустрий – мировой тренд, и абсолютно закономерно, что Россия участвует в его становлении и развитии. Мы рады, что партнеры из других стран, где проводятся подобные мероприятия, сразу же откликнулись на наше приглашение принять участие в "Российской креативной неделе", – сказал председатель оргкомитета "Российской креативной недели" и начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.Организаторами "Российской креативной недели", которая будет впервые проводиться в 2020 году, выступают ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз и социальная платформа фонда "Росконгресс" – фонд "Инносоциум". Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество