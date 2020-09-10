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Неделя дизайна в Милане стала партнером "Российской креативной недели"
Неделя дизайна в Милане стала первым международным партнером "Российской креативной недели", сообщили организаторы. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 13... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:58
2020-09-10T16:58
2020-09-10T16:59
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Неделя дизайна в Милане стала первым международным партнером "Российской креативной недели", сообщили организаторы. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 13 сентября в Парке Горького в Москве, направленно на развитие креативных индустрий в России. В дни "Российской креативной недели" пройдут более 500 мероприятий, которые объединят представителей бизнеса, власти и лидеров 14 креативных индустрий: дизайна, кино, новых медиа, искусства, компьютерной графики, IT, разработки компьютерных игр, моды, издательского дела и журналистики, а также других сфер. "Развитие креативных индустрий – мировой тренд, и абсолютно закономерно, что Россия участвует в его становлении и развитии. Мы рады, что партнеры из других стран, где проводятся подобные мероприятия, сразу же откликнулись на наше приглашение принять участие в "Российской креативной неделе", – сказал председатель оргкомитета "Российской креативной недели" и начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.Организаторами "Российской креативной недели", которая будет впервые проводиться в 2020 году, выступают ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз и социальная платформа фонда "Росконгресс" – фонд "Инносоциум". Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Неделя дизайна в Милане стала первым международным партнером "Российской креативной недели", сообщили организаторы. Мероприятие, которое пройдет с 11 по 13 сентября в Парке Горького в Москве, направленно на развитие креативных индустрий в России.
Мы очень рады сотрудничеству с "Российской креативной неделей". На сегодняшний день существует общая цель: в условиях глобального кризиса использовать все возможности, чтобы делать больше и лучше, чем раньше. Творчество – это основа, которая в силах объединить людей во всем мире", – сказала редактор журнала INTERNI и основатель Недели дизайна в Милане Джильда Боярди.
В дни "Российской креативной недели" пройдут более 500 мероприятий, которые объединят представителей бизнеса, власти и лидеров 14 креативных индустрий: дизайна, кино, новых медиа, искусства, компьютерной графики, IT, разработки компьютерных игр, моды, издательского дела и журналистики, а также других сфер.
"Развитие креативных индустрий – мировой тренд, и абсолютно закономерно, что Россия участвует в его становлении и развитии. Мы рады, что партнеры из других стран, где проводятся подобные мероприятия, сразу же откликнулись на наше приглашение принять участие в "Российской креативной неделе", – сказал председатель оргкомитета "Российской креативной недели" и начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.
Организаторами "Российской креативной недели", которая будет впервые проводиться в 2020 году, выступают ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз и социальная платформа фонда "Росконгресс" – фонд "Инносоциум". Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.