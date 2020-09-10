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Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве
Вакцинация от коронавируса войдёт в календарь прививок, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:01
2020-09-10T18:05
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация от коронавируса войдёт в календарь прививок, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова."Я думаю, что вакцинация также будет бесплатная и войдет в календарь прививок", - заявила она в интервью каналу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Она отметила, что сейчас мнения людей разделились относительно того, вакцинироваться или нет, одна главная проблема в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве

17:01 10.09.2020 (обновлено: 18:05 10.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса войдёт в календарь прививок, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Я думаю, что вакцинация также будет бесплатная и войдет в календарь прививок", - заявила она в интервью каналу "Россия 24".
Она отметила, что сейчас мнения людей разделились относительно того, вакцинироваться или нет, одна главная проблема в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
11001113
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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