https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577052305.html

Вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве

Вакцинация от коронавируса войдёт в календарь прививок, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:01

2020-09-10T17:01

2020-09-10T18:05

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация от коронавируса войдёт в календарь прививок, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова."Я думаю, что вакцинация также будет бесплатная и войдет в календарь прививок", - заявила она в интервью каналу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Она отметила, что сейчас мнения людей разделились относительно того, вакцинироваться или нет, одна главная проблема в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва