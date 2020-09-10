https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577052081.html

В Саратове умерла роженица с коронавирусом

Зараженная коронавирусом жительница Саратовской области скончалась спустя несколько дней после родов, с ее ребенком все благополучно, сообщил первый замминистра РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:58

2020-09-10T16:58

2020-09-10T17:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

саратовская область

саратов

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<strong>САРАТОВ, 10 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Зараженная коронавирусом жительница <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> скончалась спустя несколько дней после родов, с ее ребенком все благополучно, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.По его словам, 33-летняя беременная с коронавирусом сначала получала лечение амбулаторно, но затем была госпитализирована в специализированный стационар, где ежедневно проводились консилиумы с участием федеральных специалистов по тактике ее лечения.Он отметил, что женщина родила на седьмом месяце беременности, у нее "были тяжелые осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией на фоне беременности".Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 13 371 случай заражения коронавирусом, скончались 84 пациента с COVID-19, выздоровели 8648. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020810.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, саратовская область, саратов