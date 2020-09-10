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В Саратове умерла роженица с коронавирусом
Зараженная коронавирусом жительница Саратовской области скончалась спустя несколько дней после родов, с ее ребенком все благополучно, сообщил первый замминистра РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:58
2020-09-10T17:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
саратовская область
саратов
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<strong>САРАТОВ, 10 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Зараженная коронавирусом жительница <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> скончалась спустя несколько дней после родов, с ее ребенком все благополучно, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.По его словам, 33-летняя беременная с коронавирусом сначала получала лечение амбулаторно, но затем была госпитализирована в специализированный стационар, где ежедневно проводились консилиумы с участием федеральных специалистов по тактике ее лечения.Он отметил, что женщина родила на седьмом месяце беременности, у нее "были тяжелые осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией на фоне беременности".Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 13 371 случай заражения коронавирусом, скончались 84 пациента с COVID-19, выздоровели 8648. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020810.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, саратовская область, саратов

В Саратове умерла роженица с коронавирусом

16:58 10.09.2020 (обновлено: 17:01 10.09.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
САРАТОВ, 10 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Зараженная коронавирусом жительница Саратовской области скончалась спустя несколько дней после родов, с ее ребенком все благополучно, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По его словам, 33-летняя беременная с коронавирусом сначала получала лечение амбулаторно, но затем была госпитализирована в специализированный стационар, где ежедневно проводились консилиумы с участием федеральных специалистов по тактике ее лечения.

"Пациентка была родоразрешена в связи с тем, что нарастали явления полиорганной недостаточности. С ребенком все благополучно, но, к сожалению, полиорганная недостаточность прогрессировала, пациентку сначала перевели на ИВЛ, потом на аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), но, к сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, спасти женщину не удалось", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он отметил, что женщина родила на седьмом месяце беременности, у нее "были тяжелые осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией на фоне беременности".

"COVID у малыша тоже был, но бессимптомное течение, естественно, профилактическое лечение (ему) проведено", - добавил замминистра.

Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 13 371 случай заражения коронавирусом, скончались 84 пациента с COVID-19, выздоровели 8648.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСаратовская областьСаратов
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