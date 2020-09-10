В Саратове умерла роженица с коронавирусом
16:58 10.09.2020 (обновлено: 17:01 10.09.2020)
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САРАТОВ, 10 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Зараженная коронавирусом жительница Саратовской области скончалась спустя несколько дней после родов, с ее ребенком все благополучно, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
По его словам, 33-летняя беременная с коронавирусом сначала получала лечение амбулаторно, но затем была госпитализирована в специализированный стационар, где ежедневно проводились консилиумы с участием федеральных специалистов по тактике ее лечения.
"Пациентка была родоразрешена в связи с тем, что нарастали явления полиорганной недостаточности. С ребенком все благополучно, но, к сожалению, полиорганная недостаточность прогрессировала, пациентку сначала перевели на ИВЛ, потом на аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), но, к сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, спасти женщину не удалось", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что женщина родила на седьмом месяце беременности, у нее "были тяжелые осложнения, связанные с коронавирусной инфекцией на фоне беременности".
"COVID у малыша тоже был, но бессимптомное течение, естественно, профилактическое лечение (ему) проведено", - добавил замминистра.
Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 13 371 случай заражения коронавирусом, скончались 84 пациента с COVID-19, выздоровели 8648.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.