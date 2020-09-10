https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577051755.html

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Власти Москвы изменят порядок карантина для людей с симптомами ОРВИ, у которых ПЦР-тест на коронавирус покажет отрицательный результат, заявила заместитель мэра РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:55

2020-09-10T16:55

2020-09-10T18:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_55bd68f6cadf7d1f8afc846539006d46.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> изменят порядок карантина для людей с симптомами ОРВИ, у которых ПЦР-тест на коронавирус покажет отрицательный результат, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> в интервью телеканалу <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>.Она отметила, что все такие больные в обязательном порядке должны сдавать тест."Это правило остается, оно незыблемо. Но если ПЦР-тест на коронавирус у нас отрицательный, больной больше не будет приравниваться к больному ковидом, как было раньше, он будет либо больным ОРВИ, либо больным гриппом, он будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагает стандартное лечение этих заболеваний. Понятно, не будет никакого карантина и обязательной изоляции в течение 14 дней", — пояснила заммэра.Кроме того, столичные власти намерены перестроить систему здравоохранения, чтобы не смешивались больные коронавирусом, ОРВИ и гриппом."Поэтому мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена, и работы скорой помощи, и со следующей недели их в полном объеме запустим", — сказала Ракова.Уровень иммунитетаЧто касается ситуации с коронавирусом, то, по словам заммэра, популяционный иммунитет в в Москве стабилизировался и сейчас составляет около 20 процентов."Этот иммунитет мы измеряем на основании антител", — пояснила Ракова.Она добавила, что сейчас проводится более сложное исследование на Т-клеточный иммунитет, первые результаты должны быть в конце октября. В совокупности с антителами они покажут более достоверную картину, какой иммунитет уже выработался у населения.Тестирование вакцины от COVID-19Заммэра также обратила внимание на то, что сегодня в Москве первый день тестирования вакцины от коронавируса. По ее словам, всего накануне привились 13 человек.Она добавила, что телемедицинские центры проводят мониторинг здоровья тех, кто принимает участие в исследованиях. У некоторых показатели измеряют специальные браслеты, которые автоматически передают данные в электронном виде.Ракова рассказала также, что сама уже сделала прививку. "Нормальное состояние, была небольшая температура — 37,2 — и немного болела спина. В общем, ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа", — сказала она, отметив, что всем друзьям и родственникам советует прививаться. При этом заммэра выразила уверенность, что такая вакцина войдет в календарь прививок и будет бесплатной. Сейчас мнения людей разделились относительно того, вакцинироваться или нет, добавила Ракова. Но главная проблема, по ее мнению, заключается в том, что сначала необходимо произвести достаточное количество вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/privivka-1577049144.html

https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576869176.html

Иоанн Грозный Так не пойдёт! Если грипп и ОРВИ станут отделять, то от коронавирус ничего не останется! 12

5

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва