https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577043112.html

ВОЗ не меняла позицию по маскам для предотвращения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не меняла свою позицию относительно использования защитных масок для предотвращения распространения COVID-19,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:10

2020-09-10T15:10

2020-09-10T15:10

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

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<strong>ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) пока не меняла свою позицию относительно использования защитных масок для предотвращения распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, их рекомендуется носить в тех местах, где невозможно соблюдение физической дистанции, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ."Наша политика в отношении масок не изменилась", - сказали в ВОЗ.В организации также напомнили о недавно выпущенных рекомендациях по ношению масок для детей. В частности, в документе отмечается, что роль детей в распространении вируса пока еще полностью не изучена. Также нет четких доказательств того, что маски помогают в распространении заболевания среди детей. Хотя некоторые исследования отмечают эффективность ношения масок детьми во время гриппа.Как отмечается, принятие решения о необходимости ношения масок детьми остается за самими странами. При этом необходимо четко отслеживать, чтобы это решение не причиняло какой-либо вред или доставляло дискомфорт ребенку, вредило учебному процессу или общению между детьми. Также важно учитывать возрастные факторы, в том числе тот факт, что самостоятельно дети способны надевать и снимать маску только после 5 лет, социокультурный контекст и наличие рядом взрослого, способного проследить за правильным использованием маски.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире