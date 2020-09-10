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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577043112.html
ВОЗ не меняла позицию по маскам для предотвращения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не меняла свою позицию относительно использования защитных масок для предотвращения распространения COVID-19,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:10
2020-09-10T15:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) пока не меняла свою позицию относительно использования защитных масок для предотвращения распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, их рекомендуется носить в тех местах, где невозможно соблюдение физической дистанции, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ."Наша политика в отношении масок не изменилась", - сказали в ВОЗ.В организации также напомнили о недавно выпущенных рекомендациях по ношению масок для детей. В частности, в документе отмечается, что роль детей в распространении вируса пока еще полностью не изучена. Также нет четких доказательств того, что маски помогают в распространении заболевания среди детей. Хотя некоторые исследования отмечают эффективность ношения масок детьми во время гриппа.Как отмечается, принятие решения о необходимости ношения масок детьми остается за самими странами. При этом необходимо четко отслеживать, чтобы это решение не причиняло какой-либо вред или доставляло дискомфорт ребенку, вредило учебному процессу или общению между детьми. Также важно учитывать возрастные факторы, в том числе тот факт, что самостоятельно дети способны надевать и снимать маску только после 5 лет, социокультурный контекст и наличие рядом взрослого, способного проследить за правильным использованием маски.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ не меняла позицию по маскам для предотвращения COVID-19

15:10 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не меняла свою позицию относительно использования защитных масок для предотвращения распространения COVID-19, их рекомендуется носить в тех местах, где невозможно соблюдение физической дистанции, заявили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.
"Наша политика в отношении масок не изменилась", - сказали в ВОЗ.
В организации также напомнили о недавно выпущенных рекомендациях по ношению масок для детей. В частности, в документе отмечается, что роль детей в распространении вируса пока еще полностью не изучена. Также нет четких доказательств того, что маски помогают в распространении заболевания среди детей. Хотя некоторые исследования отмечают эффективность ношения масок детьми во время гриппа.
Как отмечается, принятие решения о необходимости ношения масок детьми остается за самими странами. При этом необходимо четко отслеживать, чтобы это решение не причиняло какой-либо вред или доставляло дискомфорт ребенку, вредило учебному процессу или общению между детьми. Также важно учитывать возрастные факторы, в том числе тот факт, что самостоятельно дети способны надевать и снимать маску только после 5 лет, социокультурный контекст и наличие рядом взрослого, способного проследить за правильным использованием маски.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
100003
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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