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Песков оценил ситуацию с коронавирусом в туристических регионах России
Резких волн увеличения инфицированных коронавирусом в туристических регионах России нет, все меры по постепенному снятию ограничительных мер были правильными,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:35
2020-09-10T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Резких волн увеличения инфицированных коронавирусом в туристических регионах России нет, все меры по постепенному снятию ограничительных мер были правильными, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Мы видим, что каких-то резких скачков, резких волн увеличения количества инфицированных (коронавирусом) нет ни в одном из этих регионов, поэтому я считаю, что эта деятельность (снятие ограничений в туристических регионах РФ) тщательно продуманная и оправданная", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

Песков оценил ситуацию с коронавирусом в туристических регионах России

14:35 10.09.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Резких волн увеличения инфицированных коронавирусом в туристических регионах России нет, все меры по постепенному снятию ограничительных мер были правильными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что каких-то резких скачков, резких волн увеличения количества инфицированных (коронавирусом) нет ни в одном из этих регионов, поэтому я считаю, что эта деятельность (снятие ограничений в туристических регионах РФ) тщательно продуманная и оправданная", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
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