https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577039894.html
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в туристических регионах России
Резких волн увеличения инфицированных коронавирусом в туристических регионах России нет, все меры по постепенному снятию ограничительных мер были правильными,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:35
2020-09-10T14:35
2020-09-10T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Резких волн увеличения инфицированных коронавирусом в туристических регионах России нет, все меры по постепенному снятию ограничительных мер были правильными, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Мы видим, что каких-то резких скачков, резких волн увеличения количества инфицированных (коронавирусом) нет ни в одном из этих регионов, поэтому я считаю, что эта деятельность (снятие ограничений в туристических регионах РФ) тщательно продуманная и оправданная", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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