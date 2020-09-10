https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577039894.html

Песков оценил ситуацию с коронавирусом в туристических регионах России

Резких волн увеличения инфицированных коронавирусом в туристических регионах России нет, все меры по постепенному снятию ограничительных мер были правильными,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:35

2020-09-10T14:35

2020-09-10T14:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Резких волн увеличения инфицированных коронавирусом в туристических регионах России нет, все меры по постепенному снятию ограничительных мер были правильными, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Мы видим, что каких-то резких скачков, резких волн увеличения количества инфицированных (коронавирусом) нет ни в одном из этих регионов, поэтому я считаю, что эта деятельность (снятие ограничений в туристических регионах РФ) тщательно продуманная и оправданная", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество