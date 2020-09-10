https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577037842.html
В США выявили 34 тысячи новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 34 256, скончались еще 1 206 пациентов с подтвержденным заболеванием,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:20
2020-09-10T14:20
2020-09-10T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Число случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 34 256, скончались еще 1 206 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее прирост случаев заражения составил 24,2 тысячи, сообщалось о 267 жертвах.Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в Соединенных Штатах зафиксировали 6 363 276 случаев заражения коронавирусом, скончались 190 873 человека, вылечились 2,3 миллиона пациентов.Во всем мире, сообщает университет Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 27,8 миллионов случаев заражения и 904 тысячи летальных исходов из-за COVID-19, излечились 18,7 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577026740.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире