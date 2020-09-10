https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577022632.html

Врач оценил влияние алкоголя на вероятность заражения коронавирусом

Алкоголь и табак, употребляемые в любых дозах, повышают вероятность заразиться COVID-19, поскольку проницаемость мембраны, препятствующей проникновению инфекции РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:03

2020-09-10T11:03

2020-09-10T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

евгений брюн

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Алкоголь и табак, употребляемые в любых дозах, повышают вероятность заразиться <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, поскольку проницаемость мембраны, препятствующей проникновению инфекции в организм человека, становится больше, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Brjun/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Брюн</a>."Любая доза алкоголя повышает шансы по заражению (коронавирусом). То же самое, кстати, касается и табака, который своим раздражающим действием – смолы, различные вещества тоже входят – разрушают мембрану - повышает шансы заразиться", - сказал Брюн в МИА "Россия сегодня" в ходе онлайн-конференции.Он пояснил, что присутствие алкоголя в организме повышает проницаемость мембраны, "мембрана в наших клетках – это основной барьер, который препятствует проникновению инфекции".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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