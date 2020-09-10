https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020945.html

В России за сутки 5915 человек излечились от коронавируса

За сутки в России после COVID-19 выписаны 5915 человек, за все время выздоровели 862 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:35

2020-09-10T10:35

2020-09-10T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика башкортостан

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> выписаны 5915 человек, за все время выздоровели 862 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5915 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России - 862 373", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1434, Волгоградской области- 256 и <a href="http://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank" data-auto="true">республике Башкортостан</a> - 212.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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республика башкортостан

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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