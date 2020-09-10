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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020945.html
В России за сутки 5915 человек излечились от коронавируса
За сутки в России после COVID-19 выписаны 5915 человек, за все время выздоровели 862 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:35
2020-09-10T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика башкортостан
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> выписаны 5915 человек, за все время выздоровели 862 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5915 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России - 862 373", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1434, Волгоградской области- 256 и <a href="http://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank" data-auto="true">республике Башкортостан</a> - 212.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В России за сутки 5915 человек излечились от коронавируса

10:35 10.09.2020
270
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 5915 человек, за все время выздоровели 862 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5915 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России - 862 373", - говорится в сообщении.
Наибольшее число выздоровевших в Москве - 1434, Волгоградской области- 256 и республике Башкортостан - 212.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БашкортостанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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