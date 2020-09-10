https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020945.html
В России за сутки 5915 человек излечились от коронавируса
За сутки в России после COVID-19 выписаны 5915 человек, за все время выздоровели 862 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:35
2020-09-10T10:35
2020-09-10T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика башкортостан
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> выписаны 5915 человек, за все время выздоровели 862 373, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5915 человек... За весь период выписаны по выздоровлению по России - 862 373", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1434, Волгоградской области- 256 и <a href="http://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank" data-auto="true">республике Башкортостан</a> - 212.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
2
республика башкортостан
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество