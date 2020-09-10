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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020717.html
В России выявили 5363 новых случая заражения коронавирусом
За сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на 5363, умерли 128 человек, выздоровели и выписались из больниц — 5915, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:32
2020-09-10T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> За сутки число новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России выросло на 5363, умерли 128 человек, выздоровели и выписались из больниц — 5915, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.При этом 1302 человека (24,3 процента) болеют без симптомов.Новые случаи зафиксировали в 84 регионах — прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных выявили за сутки в Москве — 695 человек. В Санкт-Петербурге — 215 новых случаев, в Московской области — 169.Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Севастополе — по одному, а в Чечне — пять.В целом по стране темпы прироста составили 0,5 процента.Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 1 046 370 человек. Умерли за все время 18 263 человека, вылечились — 862 373.По последним <a href="https://who.sprinklr.com/">данным Всемирной организации здравоохранения</a>, в мире насчитывается 27,4 миллиона заразившихся коронавирусом, 894 тысячи из них умерли.Больше всего заболевших в США — 6,2 миллиона человек.В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания и Аргентина. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/vaktsinatsiya-1576982697.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5363 новых случая заражения коронавирусом

10:32 10.09.2020 (обновлено: 11:01 10.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. За сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на 5363, умерли 128 человек, выздоровели и выписались из больниц — 5915, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
При этом 1302 человека (24,3 процента) болеют без симптомов.
Новые случаи зафиксировали в 84 регионах — прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных выявили за сутки в Москве — 695 человек. В Санкт-Петербурге — 215 новых случаев, в Московской области — 169.
Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Севастополе — по одному, а в Чечне — пять.
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В целом по стране темпы прироста составили 0,5 процента.
Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 1 046 370 человек. Умерли за все время 18 263 человека, вылечились — 862 373.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 27,4 миллиона заразившихся коронавирусом, 894 тысячи из них умерли.
Больше всего заболевших в США — 6,2 миллиона человек.
В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания и Аргентина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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