https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577020717.html

В России выявили 5363 новых случая заражения коронавирусом

За сутки число новых случаев COVID-19 в России выросло на 5363, умерли 128 человек, выздоровели и выписались из больниц — 5915, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:32

2020-09-10T10:32

2020-09-10T11:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> За сутки число новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России выросло на 5363, умерли 128 человек, выздоровели и выписались из больниц — 5915, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.При этом 1302 человека (24,3 процента) болеют без симптомов.Новые случаи зафиксировали в 84 регионах — прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего инфицированных выявили за сутки в Москве — 695 человек. В Санкт-Петербурге — 215 новых случаев, в Московской области — 169.Меньше всего новых случаев на Чукотке и в Севастополе — по одному, а в Чечне — пять.В целом по стране темпы прироста составили 0,5 процента.Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 1 046 370 человек. Умерли за все время 18 263 человека, вылечились — 862 373.По последним <a href="https://who.sprinklr.com/">данным Всемирной организации здравоохранения</a>, в мире насчитывается 27,4 миллиона заразившихся коронавирусом, 894 тысячи из них умерли.Больше всего заболевших в США — 6,2 миллиона человек.В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Индия, Бразилия, Россия, Перу, Колумбия, ЮАР, Мексика, Испания и Аргентина. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/vaktsinatsiya-1576982697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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