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https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577018169.html
В России провели более 39,5 миллиона тестов на коронавирус
Более 39,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 208... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:25
2020-09-10T09:25
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Более 39,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 208 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.За сутки в России провели 286 тысяч тестов, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 39,5 миллиона тестов на коронавирус

09:25 10.09.2020
213
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 39,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 208 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 39,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 208 801 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России провели 286 тысяч тестов, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 08:06
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Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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