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https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577017748.html
В Москве 1434 пациента излечились от коронавируса за сутки
Ещё 1434 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 226 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:13
2020-09-10T09:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ещё 1434 пациента вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число выздоровевших превысило 226 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1434 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве 1434 пациента излечились от коронавируса за сутки

09:13 10.09.2020 (обновлено: 09:17 10.09.2020)
540
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ещё 1434 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 226 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1434 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
220103
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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