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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577016888.html
В Индии выявили более 95 тысяч случаев коронавируса за сутки
Индийские медики выявили за минувшие сутки более 95,7 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:45
2020-09-10T08:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
индия
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Индийские медики выявили за минувшие сутки более 95,7 тысячи случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 4,46 миллиона человек с этим заболеванием.Как отмечает министерство здравоохранения Индии, число выздоровевших достигло 77,74% от общего числа заболевших в стране и превысило 3,47 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 919 тысяч человек, или 20,58% от числа заболевших. За сутки это число выросло более чем на 21 тысячу.Число умерших от коронавируса, по последним данным, превысило 75 тысяч и составляет 1,68% от общего числа выявленных случаев коронавируса в стране. За сутки от болезни скончались 1172 человека – больше, чем в любой день с начала пандемии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индия, в мире

В Индии выявили более 95 тысяч случаев коронавируса за сутки

08:45 10.09.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Индийские медики выявили за минувшие сутки более 95,7 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 4,46 миллиона человек с этим заболеванием.
Как отмечает министерство здравоохранения Индии, число выздоровевших достигло 77,74% от общего числа заболевших в стране и превысило 3,47 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 919 тысяч человек, или 20,58% от числа заболевших. За сутки это число выросло более чем на 21 тысячу.
Число умерших от коронавируса, по последним данным, превысило 75 тысяч и составляет 1,68% от общего числа выявленных случаев коронавируса в стране. За сутки от болезни скончались 1172 человека – больше, чем в любой день с начала пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 08.02.2020
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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