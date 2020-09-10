https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577016888.html

В Индии выявили более 95 тысяч случаев коронавируса за сутки

Индийские медики выявили за минувшие сутки более 95,7 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:45

2020-09-10T08:45

2020-09-10T08:45

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/104041/27/1040412704_0:187:2080:1357_1400x0_80_0_0_2044995a4c615aeeff50001cfdcd05ed.jpg

<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Индийские медики выявили за минувшие сутки более 95,7 тысячи случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, это самый большой рост числа заболевших в стране за сутки с начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 4,46 миллиона человек с этим заболеванием.Как отмечает министерство здравоохранения Индии, число выздоровевших достигло 77,74% от общего числа заболевших в стране и превысило 3,47 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 919 тысяч человек, или 20,58% от числа заболевших. За сутки это число выросло более чем на 21 тысячу.Число умерших от коронавируса, по последним данным, превысило 75 тысяч и составляет 1,68% от общего числа выявленных случаев коронавируса в стране. За сутки от болезни скончались 1172 человека – больше, чем в любой день с начала пандемии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

индия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индия, в мире