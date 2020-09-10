https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577014035.html

Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T01:50

2020-09-10T01:50

2020-09-10T01:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

университет джонса хопкинса

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч, сообщает американский <a href="https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkins" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 900 079 человек, вылечились 18 606 083 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 27 695 130.<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravoo" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576978944.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, москва, в мире