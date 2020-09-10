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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577014035.html
Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T01:50
2020-09-10T01:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
университет джонса хопкинса
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч, сообщает американский <a href="https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkins" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 900 079 человек, вылечились 18 606 083 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 27 695 130.<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravoo" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, москва, в мире

Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч

01:50 10.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Техасе
Госпиталь для больных коронавирусом в Техасе - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 900 079 человек, вылечились 18 606 083 человека, общее число выявленных случаев заражения достигло 27 695 130.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике № 62 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:45Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаМоскваВ мире
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