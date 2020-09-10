https://ria.ru/20200910/komissiya-1577023333.html

Премьер Италии заявил о намерении Путина создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин сообщил ему о намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:15

2020-09-10T11:15

2020-09-10T12:18

госпитализация алексея навального

джузеппе конте

алексей навальный

евросоюз

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

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<strong>РИМ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhuzeppe_Konte/" target="_blank" data-auto="true">Джузеппе Конте</a> заявил, что президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил ему о намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.По его словам, немецкая позиция по ситуации с Навальным совпадает с итальянской и общеевропейской."Необходимо пролить полный свет на произошедшее", — подчеркнул глава итальянского кабмина.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Седьмого сентября его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Евросоюз потребовал от Москвы объяснений в связи с случившимся, российская сторона заявила, что заинтересована в прояснении ситуации и направила в Берлин запрос с просьбой предоставить имеющиеся у них данные.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/germaniya-1576937631.html

Petergoff Karlovich Так Навального Меркель и отравила, он к ней попал без ядов в организме, и анализы есть и его кровь в пробирке "а также и иные жидкости", так что, чего сопли то жевать, на воре и шапка горит - Меркель и отравила! 80

Ali Aliev Блевотина для не очень умных людей. Это что за боевое отравляющее вещество такое, которым травят но отравить до конца не могут? А вроде бы создавалось как оружие заменяющее ядерный взрыв. Я поражаюсь умственным способностям тех, кто верит в отравление этим пресловутым "новичком". Не даром британцы несколько лет назад, запустили сериал об этом веществе. Заранее подготовили плацдарм и запугали народ ЕС. Сейчас активно используют в своих грязных политических играх. Британцы хотя бы устроили шоу с скафандрами. Хотя проколов было море. Ходят люди в химзащите, а рядом стоят обычные полицейские))) А Немцы скупердяи, пожалели денег на аттракцион. Навальный отравлен, все вокруг живы и здоровы - ЦИРК для слабоумных. 23

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москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, джузеппе конте, алексей навальный, евросоюз, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире