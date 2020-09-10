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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577045420.html
Отец Колесниковой попросит следствие о встрече с дочерью
Отец члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой рассчитывает увидеть дочь и будет просить правоохранителей разрешить РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:36
2020-09-10T15:36
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
белоруссия
киев
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Отец члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> рассчитывает увидеть дочь и будет просить правоохранителей разрешить свидание, сообщила адвокат политика Людмила Казак.Адвокат отметила, что сокамерницы поддерживают Колесникову. "В одной камере сидят подруги, расположены к ней, говорит, что очень активно участвуют, заботятся о ней, делятся запасами, если чего-то не хватает", - сказала Казак.Защитник в четверг присутствовала на допросе Колесниковой.В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, "выпихнули" из автомобиля.Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. По их словам, в понедельник в течение дня они находились в нескольких зданиях правоохранительных органов, при этом непосредственно задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577025867.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
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белоруссия
киев
украина
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мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, киев, украина, в мире

Отец Колесниковой попросит следствие о встрече с дочерью

15:36 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОтец члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Александр Колесников у СИЗО №1 в Минске
Отец члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Александр Колесников у СИЗО №1 в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Отец члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой рассчитывает увидеть дочь и будет просить правоохранителей разрешить свидание, сообщила адвокат политика Людмила Казак.
"Отец обратится с заявлением о предоставлении ему свидания следствием. Дадут или нет - это уже на усмотрение следствия", - сказала Казак журналистам на выходе из СИЗО-1 на улице Володарского. По ее словам, "как правило, свидания не дают".
Адвокат отметила, что сокамерницы поддерживают Колесникову. "В одной камере сидят подруги, расположены к ней, говорит, что очень активно участвуют, заботятся о ней, делятся запасами, если чего-то не хватает", - сказала Казак.
Защитник в четверг присутствовала на допросе Колесниковой.
Представитель предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 11:59Протесты в Белоруссии
Колесникова готова дать показания по попытке выдворения ее из Белоруссии
В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, "выпихнули" из автомобиля.
Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. По их словам, в понедельник в течение дня они находились в нескольких зданиях правоохранительных органов, при этом непосредственно задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоБелоруссияКиевУкраинаВ мире
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