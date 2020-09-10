Адвокат Колесниковой дала подписку о неразглашении
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Архивное фото
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Адвокат Людмила Казак, представляющая интересы арестованной члена президиума Координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой, сообщила РИА Новости, что дала подписку о неразглашении, а потому не может комментировать ход расследования в отношении оппозиционера.
"Мы еще не закончили, допрос продолжается. С меня взяли подписку о неразглашении. Поэтому детали я не могу раскрыть", - ответила Казак на просьбу РИА Новости прокомментировать перспективы дела, которое возбуждено в отношении ее подзащитной.
В четверг в СИЗО Минска прошел допрос Колесниковой, арестованной в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в Белоруссии. Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела. Сама Колесникова в заявлении в СК сообщила, что готова дать показания по факту попытки выдворения ее из страны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам заявил, что Колесникову во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же коллеги-оппозиционеры.
В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, "выпихнули" из автомобиля.
Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. По их словам, в понедельник в течение дня они находились в нескольких зданиях правоохранительных органов, при этом непосредственно задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.