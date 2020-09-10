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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577027291.html
Адвокат рассказал о состоянии Колесниковой в СИЗО
Состояние здоровья члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, находящейся под арестом, хорошее, особых жалоб у нее... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:16
2020-09-10T13:18
протесты в белоруссии
мария колесникова
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Состояние здоровья члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, находящейся под арестом, хорошее, особых жалоб у нее нет, заявила журналистам адвокат оппозиционера Людмила Казак.Она также сообщила, что ее подзащитная продолжает оставаться в статусе подозреваемой в деле о призывах по захвату власти."Да, она по-прежнему подозреваемая", - подтвердила Казак. Она добавила, что не знает, когда Колесниковой намерены предъявить обвинения. "Не знаю, когда это случится. В течение 10 дней, но с какого дня, я не знаю", - призналась адвокат.Она также не смогла подтвердить, было ли принято заявление Колесниковой о возбуждении уголовного дела против сотрудников КГБ. "Если такие заявления поступают, их обязаны принять и расследовать. Другое дело - как, но принять обязаны", - сообщила юрист.В четверг в СИЗО Минска прошел допрос Колесниковой, арестованной в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в Белоруссии. Адвокат Колесниковой Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела. Сама Колесникова в заявлении в СК сообщила, что готова дать показания по факту попытки выдворения ее из страны.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в интервью российским телеканалам заявил, что Колесникову во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же коллеги-оппозиционеры.В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. По их словам, в понедельник в течение дня они находились в нескольких зданиях правоохранительных органов, при этом непосредственно задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577025867.html
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минск
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мария колесникова, минск, белоруссия, в мире

Адвокат рассказал о состоянии Колесниковой в СИЗО

12:16 10.09.2020 (обновлено: 13:18 10.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Состояние здоровья члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, находящейся под арестом, хорошее, особых жалоб у нее нет, заявила журналистам адвокат оппозиционера Людмила Казак.
"Ей не хуже. У нее и было хорошее состояние. Особенных жалоб нет", - сказала Казак.
Она также сообщила, что ее подзащитная продолжает оставаться в статусе подозреваемой в деле о призывах по захвату власти.
"Да, она по-прежнему подозреваемая", - подтвердила Казак. Она добавила, что не знает, когда Колесниковой намерены предъявить обвинения. "Не знаю, когда это случится. В течение 10 дней, но с какого дня, я не знаю", - призналась адвокат.
Она также не смогла подтвердить, было ли принято заявление Колесниковой о возбуждении уголовного дела против сотрудников КГБ. "Если такие заявления поступают, их обязаны принять и расследовать. Другое дело - как, но принять обязаны", - сообщила юрист.
В четверг в СИЗО Минска прошел допрос Колесниковой, арестованной в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в Белоруссии. Адвокат Колесниковой Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела. Сама Колесникова в заявлении в СК сообщила, что готова дать показания по факту попытки выдворения ее из страны.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам заявил, что Колесникову во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же коллеги-оппозиционеры.
В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.
Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. По их словам, в понедельник в течение дня они находились в нескольких зданиях правоохранительных органов, при этом непосредственно задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Представитель предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 11:59Протесты в Белоруссии
Колесникова готова дать показания по попытке выдворения ее из Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаМинскБелоруссияВ мире
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