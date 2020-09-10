Колесникова готова дать показания по попытке выдворения ее из Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) Белоруссии Мария Колесникова в своем заявлении в СК сообщила, что готова дать показания по факту попытки выдворения ее из страны.
В четверг адвокат Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела.
"После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь. После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 08.09.2020 года", - говорится в сообщении Колесниковой.
Она потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека (ст.182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст.183 УК РБ), угрозы убийством (ст.186 УК РБ)".
"По обстоятельствам совершенных в отношении меня преступлений готова дать подробные показания", - говорится в ее заявлении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским телеканалам заявил, что Колесникову во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же коллеги-оппозиционеры.
В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.
Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. По их словам, в понедельник в течение дня они находились в нескольких зданиях правоохранительных органов, при этом непосредственно задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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