https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577025867.html

Колесникова готова дать показания по попытке выдворения ее из Белоруссии

Член президиума Координационного совета (КС) Белоруссии Мария Колесникова в своем заявлении в СК сообщила, что готова дать показания по факту попытки выдворения РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:59

2020-09-10T11:59

2020-09-10T11:59

протесты в белоруссии

мария колесникова

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> в своем заявлении в СК сообщила, что готова дать показания по факту попытки выдворения ее из страны.В четверг адвокат Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела.Она потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека (ст.182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст.183 УК РБ), угрозы убийством (ст.186 УК РБ)"."По обстоятельствам совершенных в отношении меня преступлений готова дать подробные показания", - говорится в ее заявлении.Ранее президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> в интервью российским телеканалам заявил, что Колесникову во время пересечения белорусско-украинской границы "выбросили" из машины ее же коллеги-оппозиционеры.В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в <a href="https://ria.ru/location_Kiev" target="_blank">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. По их словам, в понедельник в течение дня они находились в нескольких зданиях правоохранительных органов, при этом непосредственно задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577020213.html

Владимир Белогорский То есть готова наврать с три короба. А вы потом попробуйте доказать , что это ложь. Типично для т.н. оппозиционеров. 11

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, александр лукашенко, белоруссия, в мире