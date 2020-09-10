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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577023292.html
Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на действия силовиков
Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова через адвоката обратилась к главе Следственного комитета с требованием... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:14
2020-09-10T12:32
виктор бабарико
александр лукашенко
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова </a>через адвоката обратилась к главе Следственного комитета с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании, сообщил в четверг штаб политика <a href="https://ria.ru/person_viktor-babariko" target="_blank">Виктора Бабарико</a>, членом которого она является."Утром 10 сентября адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении на сайте штаба.Отмечается, что "в заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси".В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник <a href="https://ria.ru/organization__171" target="_blank">Госпогранкомитет Белоруссии</a> сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. По их словам, в понедельник в течение дня они находились в нескольких зданиях правоохранительных органов, при этом непосредственно задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576967521.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
Недодавили, надо у американских копов уроки брать...
126
Правильно, если действовали незаконно - должны быть наказаны. Беларусь - не страна беспридельщиков в погонах...
113
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белоруссия
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виктор бабарико, александр лукашенко, мария колесникова, белоруссия, в мире

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на действия силовиков

11:14 10.09.2020 (обновлено: 12:32 10.09.2020)
11539
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова через адвоката обратилась к главе Следственного комитета с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании, сообщил в четверг штаб политика Виктора Бабарико, членом которого она является.
"Утром 10 сентября адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении на сайте штаба.
Отмечается, что "в заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило в этот промежуток времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы Беларуси".

"В заявлении Мария Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ. Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ, ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.182 (похищение человека), 183 (незаконное лишение свободы), 186 (угроза убийством и причинением телесных повреждений) Уголовного Кодекса Республики Беларусь", - добавили в штабе.

В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.
Пресс-конференция членов координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова и в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 09:31Протесты в Белоруссии
Оппозиционеры Родненков и Кравцов планируют вернуться в Минск
Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. По их словам, в понедельник в течение дня они находились в нескольких зданиях правоохранительных органов, при этом непосредственно задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоМария КолесниковаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Недодавили, надо у американских копов уроки брать...
10 сентября, 11:38
kkotofej
57600063
Правильно, если действовали незаконно - должны быть наказаны. Беларусь - не страна беспридельщиков в погонах...
10 сентября, 11:38
ТЗТелепут Запут
66010046
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