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https://ria.ru/20200910/kino-1576991690.html
Кино недели: Мулан, помощница Вайнштейна и личные истории BTS
На этой неделе в прокате истории про сильных женщин, личную жизнь звезд K-pop и мультфильм об американском писателе. Мулан показывает характер и тренируется,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:00
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>На этой неделе в прокате истории про сильных женщин, личную жизнь звезд K-pop и мультфильм об американском писателе. Мулан показывает характер и тренируется, чтобы стать великим воином. Помощница кинопродюсера, похожего на Харви Вайнштейна, демонстрирует подноготную индустрии Голливуда. Музыканты K-pop рассказывают личные истории, а Говард Лавкрафт попадает в волшебный мир. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.Мулан и ее воиныДо экранов добралась "Мулан". Фильм основан на старинном китайском эпосе о девушке, которая переодевается в парня и идет на службу в имперскую армию вместо своего отца.В "Мулан" решили повторить некоторые сцены из мультфильма 1998 года и оставили любовную историю на периферии, сосредоточившись на внутреннем развитии. А еще детально поработали над костюмами, гримом, музыкой, трюками. В итоге блокбастер получился не безжизненным монстром, а довольно душевной историей — героям удается сопереживать.Бюджет позволил много снимать на натуре (в Китае и Новой Зеландии). В кадре появляются поющие пески из провинции Ганьсу, национальный геологический парк Чжанье Данься, старинная деревня Мазар с глиняными домами и многое другое.Особо хочется отметить костюмы (многие изготавливали вручную, с использованием редких материалов) и оружие (было сделано около четырех тысяч мечей). А вдохновение постановщики батальных сцен черпали в фильмах Акиры Куросавы.Помощница Харви ВайнштейнаЕще одна история женщины, но на этот раз в современном мире — "Ассистентка" австралийки Китти Грин.Это интерпретация "феномена Харви Вайнштейна". Героиня камерного рассказа Джейн (Джулия Гарнер) мечтает стать продюсером в киноиндустрии и устраивается в крупную компанию помощницей. Параллели со скандальным боссом слишком очевидны, чтобы их перечислять.Все знают, что работа в кино не так проста, как кажется. Это и демонстрирует режиссер. Правдоподобности картине придает реалистичная манера съемки.Джейн работает в прямом смысле за троих (ее коллеги-мужчины в основном сплетничают и переписываются в мессенджерах), получает меньше них. А еще остается в офисе допоздна и может только мечтать о карьерном росте.Интересна интерпретация картины: для многих мужчин-журналистов и критиков фильм (его показывали на Берлинале) стал в некотором смысле откровением. Для них этот "взгляд со стороны" оказался открытием. В то время как женская часть зрителей увидела во всем этом простое бытописание и повседневную рутину. Ведь как раз в таком мире им приходится существовать.Китти Грин умеет нагнетать: пространство офиса, где разворачивается действие большинства эпизодов фильма, становится отдельным персонажем. Мы видим, как создают кино (проходят встречи за полузакрытыми дверями), слышим отголоски скандалов по телефону. Или наблюдаем за вереницей старлеток, которые одна за другой посещают кабинет босса. Не обойдется без буллинга, двусмысленных комментариев, упреков и унижения со стороны шефа.Вопрос в том, хватит ли терпения Джейн и стоит ли того ее мечта?Документалка о BTSПожалуй, главный южнокорейский бойз-бенд современности, K-pop-группа BTS — теперь и в кино. Они решили соответствовать своему названию (происходит от Beyond the Scene) и показать свою жизнь за кулисами.Картина "BTS: Разбей тишину: Фильм" расскажет, как проходил их первый мировой тур Love Yourself: Speak Yourself. Тогда музыканты выступали в США, Европе, Азии и стали первой корейской группой в истории, давшей концерт на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.Пока массовых мероприятий не ожидается, документалка BTS — отличный вариант "посетить" шоу. Тем более что в фильме обещают показать не только выступления (техническая подготовка сцены и саунд-чек), но и интересные подробности о каждом из семи исполнителей группы. Музыканты расскажут какую-то личную историю, которые до этого не разглашались. Ну и еще фильм — повод посмотреть на исполнение любимых песен с экрана.Лавкрафт в киноВ кино на этой неделе выходит еще и готическая сказка "Говард и Замерзшее королевство" по мотивам биографии и творчества культового автора книг в жанре фэнтези Говарда Лавкрафта.У главного героя очень богатое воображение, а после того как он узнает о книге, в которой скрыт портал в другой мир, он совсем теряет спокойствие. Говард получает манускрипт и отправляется в Замерзшее королевство, где обитают необычные существа. Поначалу пугается и просит вернуть его обратно. Но чтобы это сделать, должно исполниться одно таинственное пророчество.Режиссером, сценаристом и продюсером выступил Шон Патрик О’Рейли. Он оказался в своей стихии (ведь до этого сделал "Риф. Новые приключения", "Новые приключения в стране Оз", "Приключения Пикси"). А среди актеров озвучивания — оскароносный Кристофер Пламмер и Рон Перлман. Так что получилось увлекательно, нескучно, даже волшебно.
https://ria.ru/20200904/kino-1576690664.html
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афиша - культура, фильмы недели , лучшие фильмы, фильмы, звезды, дженнифер гарнер, голливуд, сша, что посмотреть , bts, кино и сериалы, знаменитости, харви вайнштейн, акира куросава

Кино недели: Мулан, помощница Вайнштейна и личные истории BTS

08:00 10.09.2020 (обновлено: 08:07 10.09.2020)
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© China Film Group Corporation (2020)Кадр из фильма "Мулан"
Кадр из фильма Мулан - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© China Film Group Corporation (2020)
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в прокате истории про сильных женщин, личную жизнь звезд K-pop и мультфильм об американском писателе. Мулан показывает характер и тренируется, чтобы стать великим воином. Помощница кинопродюсера, похожего на Харви Вайнштейна, демонстрирует подноготную индустрии Голливуда. Музыканты K-pop рассказывают личные истории, а Говард Лавкрафт попадает в волшебный мир. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.

Мулан и ее воины

До экранов добралась "Мулан". Фильм основан на старинном китайском эпосе о девушке, которая переодевается в парня и идет на службу в имперскую армию вместо своего отца.

"Хотя Мулан была персонажем баллады, написанной очень давно, ее характер и действия присущи современным женщинам, — уверяет исполнительный продюсер Билл Конг. — Мулан олицетворяет ценности, которые во многом тождественны ценностям нынешнего мира и современному мировоззрению. Главная героиня не нуждается в спасении, а напротив, готова пожертвовать жизнью, сражаясь за родную страну, чтобы в итоге принести честь и славу своей семье".

В "Мулан" решили повторить некоторые сцены из мультфильма 1998 года и оставили любовную историю на периферии, сосредоточившись на внутреннем развитии. А еще детально поработали над костюмами, гримом, музыкой, трюками. В итоге блокбастер получился не безжизненным монстром, а довольно душевной историей — героям удается сопереживать.
© China Film Group Corporation (2020)Кадр из фильма "Мулан"
Кадр из фильма Мулан
1 из 3
Кадр из фильма "Мулан"
© China Film Group Corporation (2020)
© China Film Group Corporation (2020)

Фрагмент из фильма "Мулан"

Кадр из фильма Мулан
2 из 3

Фрагмент из фильма "Мулан"

© China Film Group Corporation (2020)
© Фото : Walt Disney StudiosПостер к фильму "Мулан"
Постер к фильму Мулан
3 из 3
Постер к фильму "Мулан"
© Фото : Walt Disney Studios
1 из 3
Кадр из фильма "Мулан"
© China Film Group Corporation (2020)
2 из 3

Фрагмент из фильма "Мулан"

© China Film Group Corporation (2020)
3 из 3
Постер к фильму "Мулан"
© Фото : Walt Disney Studios

"Каждый день я позволяла себе на какое-то время забыть, кто я, приходилось просто растворяться в моменте и не думать о том, какая отважная Мулан, — говорит исполнительница главной роли актриса Лю Ифэй. — Да, я играю героиню, и нам нужно показать какую-то черту ее характера, но у каждого человека множество граней, в этой сложной организации и кроется индивидуальная красота".

Бюджет позволил много снимать на натуре (в Китае и Новой Зеландии). В кадре появляются поющие пески из провинции Ганьсу, национальный геологический парк Чжанье Данься, старинная деревня Мазар с глиняными домами и многое другое.
© China Film Group Corporation (2020)Кадр из фильма "Мулан"
Кадр из фильма Мулан
1 из 2
Кадр из фильма "Мулан"
© China Film Group Corporation (2020)
© China Film Group Corporation (2020)

Сцена из фильма "Мулан"

Кадр из фильма Мулан
2 из 2

Сцена из фильма "Мулан"

© China Film Group Corporation (2020)
1 из 2
Кадр из фильма "Мулан"
© China Film Group Corporation (2020)
2 из 2

Сцена из фильма "Мулан"

© China Film Group Corporation (2020)
Особо хочется отметить костюмы (многие изготавливали вручную, с использованием редких материалов) и оружие (было сделано около четырех тысяч мечей). А вдохновение постановщики батальных сцен черпали в фильмах Акиры Куросавы.

Помощница Харви Вайнштейна

Еще одна история женщины, но на этот раз в современном мире — "Ассистентка" австралийки Китти Грин.
Это интерпретация "феномена Харви Вайнштейна". Героиня камерного рассказа Джейн (Джулия Гарнер) мечтает стать продюсером в киноиндустрии и устраивается в крупную компанию помощницей. Параллели со скандальным боссом слишком очевидны, чтобы их перечислять.
© "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Ассистентка"
Кадр из фильма Ассистентка - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© "Русский Репортаж"
Кадр из фильма "Ассистентка"
Все знают, что работа в кино не так проста, как кажется. Это и демонстрирует режиссер. Правдоподобности картине придает реалистичная манера съемки.
Джейн работает в прямом смысле за троих (ее коллеги-мужчины в основном сплетничают и переписываются в мессенджерах), получает меньше них. А еще остается в офисе допоздна и может только мечтать о карьерном росте.
Интересна интерпретация картины: для многих мужчин-журналистов и критиков фильм (его показывали на Берлинале) стал в некотором смысле откровением. Для них этот "взгляд со стороны" оказался открытием. В то время как женская часть зрителей увидела во всем этом простое бытописание и повседневную рутину. Ведь как раз в таком мире им приходится существовать.
© "Русский Репортаж"

Джулия Гарнер и Кристин Фросет в фильме "Ассистентка"

Кадр из фильма Ассистентка
1 из 4

Джулия Гарнер и Кристин Фросет в фильме "Ассистентка"

© "Русский Репортаж"
© "Русский Репортаж"Кадр из фильма "Ассистентка"
Кадр из фильма Ассистентка
2 из 4
Кадр из фильма "Ассистентка"
© "Русский Репортаж"
© "Русский Репортаж"

Джулия Гарнер в фильме "Ассистентка"

Кадр из фильма Ассистентка
3 из 4

Джулия Гарнер в фильме "Ассистентка"

© "Русский Репортаж"
© "Русский Репортаж"

Сцена из фильма "Ассистентка"

Кадр из фильма Ассистентка
4 из 4

Сцена из фильма "Ассистентка"

© "Русский Репортаж"
1 из 4

Джулия Гарнер и Кристин Фросет в фильме "Ассистентка"

© "Русский Репортаж"
2 из 4
Кадр из фильма "Ассистентка"
© "Русский Репортаж"
3 из 4

Джулия Гарнер в фильме "Ассистентка"

© "Русский Репортаж"
4 из 4

Сцена из фильма "Ассистентка"

© "Русский Репортаж"
Китти Грин умеет нагнетать: пространство офиса, где разворачивается действие большинства эпизодов фильма, становится отдельным персонажем. Мы видим, как создают кино (проходят встречи за полузакрытыми дверями), слышим отголоски скандалов по телефону. Или наблюдаем за вереницей старлеток, которые одна за другой посещают кабинет босса. Не обойдется без буллинга, двусмысленных комментариев, упреков и унижения со стороны шефа.
Вопрос в том, хватит ли терпения Джейн и стоит ли того ее мечта?

Документалка о BTS

© CoolConnections (2020)Кадр из фильма "BTS: Разбей тишину: Фильм"
Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© CoolConnections (2020)
Кадр из фильма "BTS: Разбей тишину: Фильм"
Пожалуй, главный южнокорейский бойз-бенд современности, K-pop-группа BTS — теперь и в кино. Они решили соответствовать своему названию (происходит от Beyond the Scene) и показать свою жизнь за кулисами.
Картина "BTS: Разбей тишину: Фильм" расскажет, как проходил их первый мировой тур Love Yourself: Speak Yourself. Тогда музыканты выступали в США, Европе, Азии и стали первой корейской группой в истории, давшей концерт на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
© CoolConnections (2020)

RM в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм
1 из 5

RM в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
© CoolConnections (2020)

Suga в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм
2 из 5

Suga в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
© CoolConnections (2020)

J-hope в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм
3 из 5

J-hope в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
© CoolConnections (2020)

Jin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм
4 из 5

Jin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
© CoolConnections (2020)

Jin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм
5 из 5

Jin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
1 из 5

RM в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
2 из 5

Suga в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
3 из 5

J-hope в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
4 из 5

Jin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
5 из 5

Jin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
Пока массовых мероприятий не ожидается, документалка BTS — отличный вариант "посетить" шоу. Тем более что в фильме обещают показать не только выступления (техническая подготовка сцены и саунд-чек), но и интересные подробности о каждом из семи исполнителей группы. Музыканты расскажут какую-то личную историю, которые до этого не разглашались.
Ну и еще фильм — повод посмотреть на исполнение любимых песен с экрана.
© CoolConnections (2020)

Jimin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм
1 из 5

Jimin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
© CoolConnections (2020)

Сцена из фильма "BTS: Разбей тишину: Фильм"

Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм
2 из 5

Сцена из фильма "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
© CoolConnections (2020)

Juun Kook в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм
3 из 5

Juun Kook в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
© CoolConnections (2020)

V в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм
4 из 5

V в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
© CoolConnections (2020)

Jimin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм
5 из 5

Jimin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
1 из 5

Jimin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
2 из 5

Сцена из фильма "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
3 из 5

Juun Kook в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
4 из 5

V в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)
5 из 5

Jimin в фильме "BTS: Разбей тишину: Фильм"

© CoolConnections (2020)

Лавкрафт в кино

В кино на этой неделе выходит еще и готическая сказка "Говард и Замерзшее королевство" по мотивам биографии и творчества культового автора книг в жанре фэнтези Говарда Лавкрафта.
У главного героя очень богатое воображение, а после того как он узнает о книге, в которой скрыт портал в другой мир, он совсем теряет спокойствие. Говард получает манускрипт и отправляется в Замерзшее королевство, где обитают необычные существа. Поначалу пугается и просит вернуть его обратно. Но чтобы это сделать, должно исполниться одно таинственное пророчество.
© Arcana Studio (2016)Кадр из мультфильма "Говард и Замерзшее королевство"
Кадр из мультфильма Говард и Замерзшее королевство - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Arcana Studio (2016)
Кадр из мультфильма "Говард и Замерзшее королевство"
Режиссером, сценаристом и продюсером выступил Шон Патрик О’Рейли. Он оказался в своей стихии (ведь до этого сделал "Риф. Новые приключения", "Новые приключения в стране Оз", "Приключения Пикси"). А среди актеров озвучивания — оскароносный Кристофер Пламмер и Рон Перлман. Так что получилось увлекательно, нескучно, даже волшебно.
Кадр из фильма Новые мутанты - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 08:00Культура
Кино недели: новый фильм Нолана и молодые мутанты
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