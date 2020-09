https://ria.ru/20200910/kino-1576991690.html

Кино недели: Мулан, помощница Вайнштейна и личные истории BTS

На этой неделе в прокате истории про сильных женщин, личную жизнь звезд K-pop и мультфильм об американском писателе. Мулан показывает характер и тренируется,... РИА Новости, 10.09.2020

<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>На этой неделе в прокате истории про сильных женщин, личную жизнь звезд K-pop и мультфильм об американском писателе. Мулан показывает характер и тренируется, чтобы стать великим воином. Помощница кинопродюсера, похожего на Харви Вайнштейна, демонстрирует подноготную индустрии Голливуда. Музыканты K-pop рассказывают личные истории, а Говард Лавкрафт попадает в волшебный мир. О самых интересных новинках — в материале РИА Новости.Мулан и ее воиныДо экранов добралась "Мулан". Фильм основан на старинном китайском эпосе о девушке, которая переодевается в парня и идет на службу в имперскую армию вместо своего отца.В "Мулан" решили повторить некоторые сцены из мультфильма 1998 года и оставили любовную историю на периферии, сосредоточившись на внутреннем развитии. А еще детально поработали над костюмами, гримом, музыкой, трюками. В итоге блокбастер получился не безжизненным монстром, а довольно душевной историей — героям удается сопереживать.Бюджет позволил много снимать на натуре (в Китае и Новой Зеландии). В кадре появляются поющие пески из провинции Ганьсу, национальный геологический парк Чжанье Данься, старинная деревня Мазар с глиняными домами и многое другое.Особо хочется отметить костюмы (многие изготавливали вручную, с использованием редких материалов) и оружие (было сделано около четырех тысяч мечей). А вдохновение постановщики батальных сцен черпали в фильмах Акиры Куросавы.Помощница Харви ВайнштейнаЕще одна история женщины, но на этот раз в современном мире — "Ассистентка" австралийки Китти Грин.Это интерпретация "феномена Харви Вайнштейна". Героиня камерного рассказа Джейн (Джулия Гарнер) мечтает стать продюсером в киноиндустрии и устраивается в крупную компанию помощницей. Параллели со скандальным боссом слишком очевидны, чтобы их перечислять.Все знают, что работа в кино не так проста, как кажется. Это и демонстрирует режиссер. Правдоподобности картине придает реалистичная манера съемки.Джейн работает в прямом смысле за троих (ее коллеги-мужчины в основном сплетничают и переписываются в мессенджерах), получает меньше них. А еще остается в офисе допоздна и может только мечтать о карьерном росте.Интересна интерпретация картины: для многих мужчин-журналистов и критиков фильм (его показывали на Берлинале) стал в некотором смысле откровением. Для них этот "взгляд со стороны" оказался открытием. В то время как женская часть зрителей увидела во всем этом простое бытописание и повседневную рутину. Ведь как раз в таком мире им приходится существовать.Китти Грин умеет нагнетать: пространство офиса, где разворачивается действие большинства эпизодов фильма, становится отдельным персонажем. Мы видим, как создают кино (проходят встречи за полузакрытыми дверями), слышим отголоски скандалов по телефону. Или наблюдаем за вереницей старлеток, которые одна за другой посещают кабинет босса. Не обойдется без буллинга, двусмысленных комментариев, упреков и унижения со стороны шефа.Вопрос в том, хватит ли терпения Джейн и стоит ли того ее мечта?Документалка о BTSПожалуй, главный южнокорейский бойз-бенд современности, K-pop-группа BTS — теперь и в кино. Они решили соответствовать своему названию (происходит от Beyond the Scene) и показать свою жизнь за кулисами.Картина "BTS: Разбей тишину: Фильм" расскажет, как проходил их первый мировой тур Love Yourself: Speak Yourself. Тогда музыканты выступали в США, Европе, Азии и стали первой корейской группой в истории, давшей концерт на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.Пока массовых мероприятий не ожидается, документалка BTS — отличный вариант "посетить" шоу. Тем более что в фильме обещают показать не только выступления (техническая подготовка сцены и саунд-чек), но и интересные подробности о каждом из семи исполнителей группы. Музыканты расскажут какую-то личную историю, которые до этого не разглашались. Ну и еще фильм — повод посмотреть на исполнение любимых песен с экрана.Лавкрафт в киноВ кино на этой неделе выходит еще и готическая сказка "Говард и Замерзшее королевство" по мотивам биографии и творчества культового автора книг в жанре фэнтези Говарда Лавкрафта.У главного героя очень богатое воображение, а после того как он узнает о книге, в которой скрыт портал в другой мир, он совсем теряет спокойствие. Говард получает манускрипт и отправляется в Замерзшее королевство, где обитают необычные существа. Поначалу пугается и просит вернуть его обратно. Но чтобы это сделать, должно исполниться одно таинственное пророчество.Режиссером, сценаристом и продюсером выступил Шон Патрик О’Рейли. Он оказался в своей стихии (ведь до этого сделал "Риф. Новые приключения", "Новые приключения в стране Оз", "Приключения Пикси"). А среди актеров озвучивания — оскароносный Кристофер Пламмер и Рон Перлман. Так что получилось увлекательно, нескучно, даже волшебно.

