Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/khischenie-1577017806.html
СК возбудил дело о хищении 670 млн рублей у ПАО "Россети Северный Кавказ"
Возбуждено уголовное дело о хищении 670 миллионов рублей у ПАО "Россети Северный Кавказ", сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T09:15
2020-09-10T09:22
черкесск
северный кавказ
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Возбуждено уголовное дело о хищении 670 миллионов рублей у ПАО "Россети Северный Кавказ", сообщается на <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте СК РФ</a>.По данным следствия, с января 2017 по июнь 2020 года врио гендиректора АО "Распределительная сетевая компания" <a href="http://ria.ru/location_CHerkessk/" target="_blank" data-auto="true">Черкесска</a> и член участковой избирательной комиссии Умар Казиев совместно с главным бухгалтером компании Диляной Атаевой и иными лицами путем намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО "Россети Северный Кавказ" по заключенному договору оказания услуг по передаче электроэнергии похитили более 670 миллионов рублей. Деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций.Казиев, скрывающийся от следствия, объявлен в розыск. Атаева задержана по подозрению в совершении преступления, суд поместил ее под домашний арест.Организовано и проведено свыше 20 обысков в офисах АО "Распределительная сетевая компания" и аффилированных организаций, жилищах руководителей данных организаций и их доверенных лиц. Изъяты документы, в том числе на электронных носителях, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО "Распределительная сетевая компания" и организаций-контрагентов, иные предметы и документы.Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, сбору доказательств противоправной деятельности и обеспечению возмещения ущерба.
https://ria.ru/20200831/khischeniya-1576522805.html
черкесск
северный кавказ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8e55f33eb3a0fb98dbfe553118532fd0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черкесск, северный кавказ, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК возбудил дело о хищении 670 млн рублей у ПАО "Россети Северный Кавказ"

09:15 10.09.2020 (обновлено: 09:22 10.09.2020)
892
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о хищении 670 миллионов рублей у ПАО "Россети Северный Кавказ", сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с января 2017 по июнь 2020 года врио гендиректора АО "Распределительная сетевая компания" Черкесска и член участковой избирательной комиссии Умар Казиев совместно с главным бухгалтером компании Диляной Атаевой и иными лицами путем намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО "Россети Северный Кавказ" по заключенному договору оказания услуг по передаче электроэнергии похитили более 670 миллионов рублей. Деньги были переведены на расчетные счета аффилированных организаций.
Казиев, скрывающийся от следствия, объявлен в розыск. Атаева задержана по подозрению в совершении преступления, суд поместил ее под домашний арест.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 12:53
Экс-министр в Астрахани получил срок за хищение 662 миллионов рублей
Организовано и проведено свыше 20 обысков в офисах АО "Распределительная сетевая компания" и аффилированных организаций, жилищах руководителей данных организаций и их доверенных лиц. Изъяты документы, в том числе на электронных носителях, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО "Распределительная сетевая компания" и организаций-контрагентов, иные предметы и документы.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению преступления, сбору доказательств противоправной деятельности и обеспечению возмещения ущерба.
2421140
Обсудить 0
ЧеркесскСеверный КавказСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Рекомендуем
Проверка газового оборудования в жилых домах
В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования в домах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром
Глава МИД Индии назвал переговоры с Лавровым прекрасными
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Spiegel: охрану Навального усилили из-за опасений нового нападения
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье
Коробка из-под майонеза, в которой находилась голова Луиса Сосе
СМИ: полиция прислала семье голову их дедушки в коробке от майонеза
Труба газопровода на фасаде здания
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Врач скорой помощи
В Москве 1434 пациента излечились от коронавируса за сутки
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Росприроднадзор подал иск о возмещении ущерба от ЧП на ТЭЦ в Норильске
Побережье Черного моря в Коктебеле
Путешественница рассказала о способах обмана туристов в Крыму
Руки в наручниках
Житель Забайкалья украл миллион рублей, чтобы стать Робин Гудом
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае
Семьи погибших от тайфуна "Майсак" в Приморье получат по 300 тысяч рублей
Дмитрий Козак
Источник рассказал, как Козак предотвратил эскалацию в Донбассе
Здание Счетной Палаты РФ
Счетная палата выявила нарушения в Минэнерго
Молоток в зале судебных заседаний
Жителю Якутска дали 20 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней
Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON
Российский дрон-дальнобойщик сможет спасать людей из горящих лесов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
Лента новостейМолния