https://ria.ru/20200910/kapremont-1577045552.html

Владимирские депутаты выступают за ремонт подъездов по строке "капремонт"

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области направили в Госдуму инициативу, согласно которой ремонт подъездов и установку пандусов можно будет... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:37

2020-09-10T15:37

2020-09-10T15:37

законодательное собрание владимирской области

владимирская область

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<strong>ВЛАДИМИР, 10 сен – РИА Новости</strong>. Депутаты <a href="https://ria.ru/organization_Zakonodatelnoe_Sobranie_Vladimirskojj_oblasti" target="_blank">Законодательного собрания Владимирской области</a> направили в Госдуму инициативу, согласно которой ремонт подъездов и установку пандусов можно будет проводить за счет средств, собранных на капитальный ремонт дома, сообщает пресс-служба регионального парламента.Депутаты Владимирского Заксобрания предлагают исправить ситуацию и дополнить существующий перечень "капремонтных" статей. Кроме подъездов, по мнению парламентариев, в него следует внести и установку пандусов. "Это будет не обязанность, а право. Понятно, что конечное решение за жителями. Везде своя ситуация - где-то пандус нужен, где-то в нем нет необходимости. Но если он требуется, пусть у жителей будет возможность за счет средств капремонта эту конструкцию установить", - приводит пресс-служба слова вице-спикера Заксобрания Романа Кавинова.

https://ria.ru/20200717/1574512014.html

владимирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательное собрание владимирской области, владимирская область