Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/kapremont-1577045552.html
Владимирские депутаты выступают за ремонт подъездов по строке "капремонт"
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области направили в Госдуму инициативу, согласно которой ремонт подъездов и установку пандусов можно будет... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:37
2020-09-10T15:37
законодательное собрание владимирской области
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155134/94/1551349451_0:78:1501:922_1400x0_80_0_0_a0c855212c5da6b68e2f0b53c88330b2.jpg
<strong>ВЛАДИМИР, 10 сен – РИА Новости</strong>. Депутаты <a href="https://ria.ru/organization_Zakonodatelnoe_Sobranie_Vladimirskojj_oblasti" target="_blank">Законодательного собрания Владимирской области</a> направили в Госдуму инициативу, согласно которой ремонт подъездов и установку пандусов можно будет проводить за счет средств, собранных на капитальный ремонт дома, сообщает пресс-служба регионального парламента.Депутаты Владимирского Заксобрания предлагают исправить ситуацию и дополнить существующий перечень "капремонтных" статей. Кроме подъездов, по мнению парламентариев, в него следует внести и установку пандусов. "Это будет не обязанность, а право. Понятно, что конечное решение за жителями. Везде своя ситуация - где-то пандус нужен, где-то в нем нет необходимости. Но если он требуется, пусть у жителей будет возможность за счет средств капремонта эту конструкцию установить", - приводит пресс-служба слова вице-спикера Заксобрания Романа Кавинова.
https://ria.ru/20200717/1574512014.html
владимирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155134/94/1551349451_84:0:1415:998_1400x0_80_0_0_0b9fcce83c487009f548252596d0da07.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
законодательное собрание владимирской области, владимирская область

Владимирские депутаты выступают за ремонт подъездов по строке "капремонт"

15:37 10.09.2020
17
© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
ВЛАДИМИР, 10 сен – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области направили в Госдуму инициативу, согласно которой ремонт подъездов и установку пандусов можно будет проводить за счет средств, собранных на капитальный ремонт дома, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Изменить формулировки в Жилищном кодексе подсказывает сама жизнь. Подъезд - "лицо" дома, его визитная карточка. Часто, выбирая, куда направить собранные деньги, жильцы голосуют за то, чтобы привести в порядок именно подъезд. Периодически возникает необходимость не просто подкрасить стены, а провести его капитальный ремонт. Но соответствующая статья Жилищного кодекса не предусматривает расходования на эти цели средств, отчисляемых в фонд капремонта. Перечень включает в себя ремонт внутридомовых инженерных сетей, лифтов, крыш, фасадов, фундаментов, но не подъездов", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Депутаты Владимирского Заксобрания предлагают исправить ситуацию и дополнить существующий перечень "капремонтных" статей. Кроме подъездов, по мнению парламентариев, в него следует внести и установку пандусов.
"Это будет не обязанность, а право. Понятно, что конечное решение за жителями. Везде своя ситуация - где-то пандус нужен, где-то в нем нет необходимости. Но если он требуется, пусть у жителей будет возможность за счет средств капремонта эту конструкцию установить", - приводит пресс-служба слова вице-спикера Заксобрания Романа Кавинова.
Золотые ворота. Владимир - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 18:25
Владимирские депутаты ищут новые меры поддержки бизнеса и сферы туризма
000000
Обсудить 0
Законодательное Собрание Владимирской областиВладимирская область
Рекомендуем
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве
В Москве привились от гриппа около 400 тысяч человек
Задержание участниц акции протеста в Минске
В Белоруссии 37 человек задержали на акциях протеста в среду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: ситуация в Белоруссии должна стабилизироваться уже в этом году
Вид Невы. Санкт-Петербург, Россия
Песков оценил перспективу превращения Петербурга в международный авиахаб
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Советника одного из департаментов Минобороны арестовали за взятку
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме предложили оплачивать труд медработников школ через ОМС
Президент РФ Владимир Путин
Путин обозначил цель по уровню безработицы на 2021 год
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Иностранные граждане получают трудовой патент в миграционном центре
Иностранцам могут повторно продлить визы и патенты на работу
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД раскрыл подробности похищения россиян в Нигерии
Археологи нашли в Спасском соборе Переславля-Залесского редкие граффити с чудо-зверем
В Переславле-Залесском нашли редкие граффити с чудо-зверем
Военнослужащие украинской армии
ДНР обвинила Киев в срыве совместной инспекции позиций силовиков
Мария Колесникова
В штабе Бабарико рассказали о допросе Колесниковой в минском СИЗО
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Косачев раскритиковал действия Германии в ситуации с Навальным
Место обнаружения тела журналиста Хулио Вальдивиа в штате Веракрус, Мексика
В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
Лента новостейМолния