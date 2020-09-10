Владимирские депутаты выступают за ремонт подъездов по строке "капремонт"
ВЛАДИМИР, 10 сен – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области направили в Госдуму инициативу, согласно которой ремонт подъездов и установку пандусов можно будет проводить за счет средств, собранных на капитальный ремонт дома, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Изменить формулировки в Жилищном кодексе подсказывает сама жизнь. Подъезд - "лицо" дома, его визитная карточка. Часто, выбирая, куда направить собранные деньги, жильцы голосуют за то, чтобы привести в порядок именно подъезд. Периодически возникает необходимость не просто подкрасить стены, а провести его капитальный ремонт. Но соответствующая статья Жилищного кодекса не предусматривает расходования на эти цели средств, отчисляемых в фонд капремонта. Перечень включает в себя ремонт внутридомовых инженерных сетей, лифтов, крыш, фасадов, фундаментов, но не подъездов", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Депутаты Владимирского Заксобрания предлагают исправить ситуацию и дополнить существующий перечень "капремонтных" статей. Кроме подъездов, по мнению парламентариев, в него следует внести и установку пандусов.
"Это будет не обязанность, а право. Понятно, что конечное решение за жителями. Везде своя ситуация - где-то пандус нужен, где-то в нем нет необходимости. Но если он требуется, пусть у жителей будет возможность за счет средств капремонта эту конструкцию установить", - приводит пресс-служба слова вице-спикера Заксобрания Романа Кавинова.