https://ria.ru/20200910/iznasilovanie-1577062587.html
Сантехник изнасиловал и избил 86-летнюю женщину
Индийские полицейские задержали мужчину, который изнасиловал и избил 86-летнюю женщину в деревне близ Дели, пишет Hindustan Times. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:05
2020-09-10T20:05
2020-09-10T20:05
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индия
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Индийские полицейские задержали мужчину, который изнасиловал и избил 86-летнюю женщину в деревне близ <a href="http://ria.ru/location_Delhi/" target="_blank" data-auto="true">Дели</a>, пишет <a href="https://www.hindustantimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hindustan Times</a>. Как сообщается, преступник заманил ее на ферму, пообещав, что она сможет купить там молока. Женщина поехала с ним, так как не могла в тот день дождаться молочника. Злоумышленник изнасиловал и избил ее, после чего его поймали жители деревни, услышавшие крики жертвы. Потерпевшая получила телесные повреждения, с ней работают врачи и психологи. По предварительным данным полиции, у мужчины ранее не было судимостей. Также издание сообщает, что он работал сантехником.
https://ria.ru/20200909/iznasilovanie-1577013080.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дели, индия, в мире
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Индийские полицейские задержали мужчину, который изнасиловал и избил 86-летнюю женщину в деревне близ Дели
, пишет Hindustan Times
.
Как сообщается, преступник заманил ее на ферму, пообещав, что она сможет купить там молока. Женщина поехала с ним, так как не могла в тот день дождаться молочника. Злоумышленник изнасиловал и избил ее, после чего его поймали жители деревни, услышавшие крики жертвы.
Потерпевшая получила телесные повреждения, с ней работают врачи и психологи.
По предварительным данным полиции, у мужчины ранее не было судимостей. Также издание сообщает, что он работал сантехником.