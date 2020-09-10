В Калининграде собака поймала подозреваемого в изнасиловании школьницы
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© Фото : пресс-служба УМВД Калининградской областиСтарший лейтенант полиции Михаил Лавриненко и его питомец - немецкая овчарка по кличке Интокс
© Фото : пресс-служба УМВД Калининградской области
Старший лейтенант полиции Михаил Лавриненко и его питомец - немецкая овчарка по кличке Интокс
КАЛИНИНГРАД, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы в Калининграде обнаружила служебная немецкая овчарка кинологической службы УМВД, сообщила журналистам начальник пресс-службы управления МВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
По сообщению следственного управления СК России по региону, в среду днем, когда школьница возвращалась домой, в безлюдном месте на нее напал мужчина, несколько раз ударил, сдавил шею руками, после чего изнасиловал и скрылся с места преступления. Потерпевшая рассказала родителям, ей оказали медицинскую помощь. На место выехали сотрудники уголовного розыска, участковые, патрульно-постовой службы, а также кинологи.
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"Немецкая овчарка по кличке Интокс взяла след и по тропинке вывела полицейского в поле. В зарослях травы в канаве кинолог Михаил Лавриненко обнаружил прячущегося мужчину, похожего по приметам на подозреваемого. Рядом с ним лежал велосипед. Сотрудники управления уголовного розыска УМВД задержали мужчину и впоследствии установили его причастность к изнасилованию несовершеннолетней. Задержанного передали в СК", - сказала Поставничая.
Как сообщили журналистам в СУСК России по Калининградской области, девушка уверенно опознала задержанного. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление и освободившийся из мест лишения свободы около полугода назад. В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Ход расследования лично контролирует руководитель управления Дмитрий Бочаров.
Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование несовершеннолетней), максимальное наказание по которой — до 15 лет лишения свободы.