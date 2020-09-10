https://ria.ru/20200910/iznasilovanie-1577045716.html

В Калининграде собака поймала подозреваемого в изнасиловании школьницы

Подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы в Калининграде обнаружила служебная немецкая овчарка кинологической службы УМВД, сообщила журналистам... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:41

2020-09-10T15:41

2020-09-10T15:41

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577045470_0:89:873:580_1400x0_80_0_0_a175e7e11055c9059647ca7f2f912ee7.jpg

<strong>КАЛИНИНГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a> обнаружила служебная немецкая овчарка кинологической службы УМВД, сообщила журналистам начальник пресс-службы управления МВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.По сообщению следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по региону, в среду днем, когда школьница возвращалась домой, в безлюдном месте на нее напал мужчина, несколько раз ударил, сдавил шею руками, после чего изнасиловал и скрылся с места преступления. Потерпевшая рассказала родителям, ей оказали медицинскую помощь. На место выехали сотрудники уголовного розыска, участковые, патрульно-постовой службы, а также кинологи."Немецкая овчарка по кличке Интокс взяла след и по тропинке вывела полицейского в поле. В зарослях травы в канаве кинолог Михаил Лавриненко обнаружил прячущегося мужчину, похожего по приметам на подозреваемого. Рядом с ним лежал велосипед. Сотрудники управления уголовного розыска УМВД задержали мужчину и впоследствии установили его причастность к изнасилованию несовершеннолетней. Задержанного передали в СК", - сказала Поставничая.Как сообщили журналистам в СУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>, девушка уверенно опознала задержанного. Им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление и освободившийся из мест лишения свободы около полугода назад. В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Ход расследования лично контролирует руководитель управления Дмитрий Бочаров.Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 131 Уголовного кодекса РФ (изнасилование несовершеннолетней), максимальное наказание по которой — до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200910/spasenie-1577020425.html

6

калининградская область

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия