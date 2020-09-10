https://ria.ru/20200910/izbienie-1577025829.html

В Йошкар-Оле мать, истязавшая дочь, получила условный срок

Жительница Йошкар-Олы, систематически избивавшая 13-летнюю дочь, осуждена на три года лишения свободы условно, сообщает следственное управление СК РФ по Марий... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:59

2020-09-10T11:59

2020-09-10T11:59

следственный комитет россии (ск рф)

йошкар-ола

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_JJoshkar_Ola/" target="_blank" data-auto="true">Йошкар-Олы</a>, систематически избивавшая 13-летнюю дочь, осуждена на три года лишения свободы условно, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Марий Эл.Следствием и судом установлено, что женщина "в воспитательных целях" в феврале 2020 года неоднократно применяла насилие к 13-летней дочери, била ее рукой по лицу и ногами в живот.В отдел полиции, школу и управление образования администрации Йошкар-Олы внесены представления о принятии действенных мер, направленных на усиление контроля за семьей.

https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html

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йошкар-ола

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, происшествия