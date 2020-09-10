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В Йошкар-Оле мать, истязавшая дочь, получила условный срок
Жительница Йошкар-Олы, систематически избивавшая 13-летнюю дочь, осуждена на три года лишения свободы условно, сообщает следственное управление СК РФ по Марий... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:59
2020-09-10T11:59
следственный комитет россии (ск рф)
йошкар-ола
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_JJoshkar_Ola/" target="_blank" data-auto="true">Йошкар-Олы</a>, систематически избивавшая 13-летнюю дочь, осуждена на три года лишения свободы условно, сообщает следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по Марий Эл.Следствием и судом установлено, что женщина "в воспитательных целях" в феврале 2020 года неоднократно применяла насилие к 13-летней дочери, била ее рукой по лицу и ногами в живот.В отдел полиции, школу и управление образования администрации Йошкар-Олы внесены представления о принятии действенных мер, направленных на усиление контроля за семьей.
https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html
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следственный комитет россии (ск рф), йошкар-ола, происшествия

В Йошкар-Оле мать, истязавшая дочь, получила условный срок

11:59 10.09.2020
921
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Жительница Йошкар-Олы, систематически избивавшая 13-летнюю дочь, осуждена на три года лишения свободы условно, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Следствием и судом установлено, что женщина "в воспитательных целях" в феврале 2020 года неоднократно применяла насилие к 13-летней дочери, била ее рукой по лицу и ногами в живот.
"Женщина признана виновной в истязании несовершеннолетнего, находящегося в зависимости от нее (часть 2 статьи 117 УК РФ). Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В отдел полиции, школу и управление образования администрации Йошкар-Олы внесены представления о принятии действенных мер, направленных на усиление контроля за семьей.
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Следственный комитет России (СК РФ)Йошкар-ОлаПроисшествия
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