https://ria.ru/20200910/ivanovo-1577049502.html

Жителю Иваново дали три года колонии за истязание шестилетней падчерицы

Мужчина, который избивал свою шестилетнюю падчерицу в Иваново, получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:29

2020-09-10T16:29

2020-09-10T16:29

следственный комитет россии (ск рф)

иваново

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина, который избивал свою шестилетнюю падчерицу в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a>, получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>.Отмечается, что 27-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев неоднократно бил падчерицу ремнем, оскорблял, "а также совершал иные действия, причиняя ребенку физическую боль и нравственные страдания", когда мать девочки отсутствовала. В правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка, которой девочка пожаловалась на отчима."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200904/poboi-1576779866.html

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иваново

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), иваново, происшествия