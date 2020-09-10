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https://ria.ru/20200910/ivanovo-1577049502.html
Жителю Иваново дали три года колонии за истязание шестилетней падчерицы
Мужчина, который избивал свою шестилетнюю падчерицу в Иваново, получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:29
2020-09-10T16:29
следственный комитет россии (ск рф)
иваново
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина, который избивал свою шестилетнюю падчерицу в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a>, получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>.Отмечается, что 27-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев неоднократно бил падчерицу ремнем, оскорблял, "а также совершал иные действия, причиняя ребенку физическую боль и нравственные страдания", когда мать девочки отсутствовала. В правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка, которой девочка пожаловалась на отчима."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200904/poboi-1576779866.html
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иваново
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), иваново, происшествия

Жителю Иваново дали три года колонии за истязание шестилетней падчерицы

16:29 10.09.2020
637
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мужчина, который избивал свою шестилетнюю падчерицу в Иваново, получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ.
Отмечается, что 27-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев неоднократно бил падчерицу ремнем, оскорблял, "а также совершал иные действия, причиняя ребенку физическую боль и нравственные страдания", когда мать девочки отсутствовала. В правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка, которой девочка пожаловалась на отчима.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 14:34
Жительницу Кировской области заподозрили в истязании детей
2110072
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Следственный комитет России (СК РФ)ИвановоПроисшествия
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