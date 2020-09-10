https://ria.ru/20200910/ivanovo-1577049502.html
Жителю Иваново дали три года колонии за истязание шестилетней падчерицы
Мужчина, который избивал свою шестилетнюю падчерицу в Иваново, получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:29
2020-09-10T16:29
2020-09-10T16:29
следственный комитет россии (ск рф)
иваново
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина, который избивал свою шестилетнюю падчерицу в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a>, получил три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a>.Отмечается, что 27-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев неоднократно бил падчерицу ремнем, оскорблял, "а также совершал иные действия, причиняя ребенку физическую боль и нравственные страдания", когда мать девочки отсутствовала. В правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка, которой девочка пожаловалась на отчима."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200904/poboi-1576779866.html
1
иваново
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_0cc5ff264176c25fe585ec7ef62336bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), иваново, происшествия