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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200910/internet-1577039091.html
Села Липецкой области обеспечат высокоскоростным интернетом
Высокоскоростным интернетом обеспечат села Липецкой области. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:30
2020-09-10T14:30
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 10 сен - РИА Новости</strong>. Высокоскоростным интернетом обеспечат села Липецкой области.Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующие договоренности достигли глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a> и вице-президент "Ростелекома" Дмитрий Ким, которые обсудили перспективы развития интернета в области. По итогам встречи стороны подписали соглашение о цифровизации сельских поселений Липецкой области на условиях софинансирования. Так, в ближайшее время в населенные пункты Липецкой области, где проживает более 1 тысячи человек, будет проведен высокоскоростной интернет.Он отметил, что работу по подведению оптоволоконных линий к сельским поселениям планируется начать в ближайшее время и завершить к новому году. Для областного бюджета цена вопроса составляет 50 миллионов рублей, для ПАО "Ростелеком" - 200 миллионов.
https://ria.ru/20200909/eksport-1577001660.html
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игорь артамонов

Села Липецкой области обеспечат высокоскоростным интернетом

14:30 10.09.2020
18
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Высокоскоростным интернетом обеспечат села Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующие договоренности достигли глава региона Игорь Артамонов и вице-президент "Ростелекома" Дмитрий Ким, которые обсудили перспективы развития интернета в области. По итогам встречи стороны подписали соглашение о цифровизации сельских поселений Липецкой области на условиях софинансирования. Так, в ближайшее время в населенные пункты Липецкой области, где проживает более 1 тысячи человек, будет проведен высокоскоростной интернет.
"Реализация проекта позволит липчанам пользоваться всеми самыми современными виртуальными сервисами, включая онлайн-образование. Будем дальше продолжать эту работу и проводить интернет во все населенные пункты", - сказал Артамонов.
Он отметил, что работу по подведению оптоволоконных линий к сельским поселениям планируется начать в ближайшее время и завершить к новому году. Для областного бюджета цена вопроса составляет 50 миллионов рублей, для ПАО "Ростелеком" - 200 миллионов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 18:04Липецкая область
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