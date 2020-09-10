https://ria.ru/20200910/internet-1577039091.html

Села Липецкой области обеспечат высокоскоростным интернетом

Высокоскоростным интернетом обеспечат села Липецкой области. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:30

2020-09-10T14:30

2020-09-10T14:30

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 10 сен - РИА Новости</strong>. Высокоскоростным интернетом обеспечат села Липецкой области.Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующие договоренности достигли глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a> и вице-президент "Ростелекома" Дмитрий Ким, которые обсудили перспективы развития интернета в области. По итогам встречи стороны подписали соглашение о цифровизации сельских поселений Липецкой области на условиях софинансирования. Так, в ближайшее время в населенные пункты Липецкой области, где проживает более 1 тысячи человек, будет проведен высокоскоростной интернет.Он отметил, что работу по подведению оптоволоконных линий к сельским поселениям планируется начать в ближайшее время и завершить к новому году. Для областного бюджета цена вопроса составляет 50 миллионов рублей, для ПАО "Ростелеком" - 200 миллионов.

https://ria.ru/20200909/eksport-1577001660.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов