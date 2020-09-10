Села Липецкой области обеспечат высокоскоростным интернетом
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Высокоскоростным интернетом обеспечат села Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба администрации региона, соответствующие договоренности достигли глава региона Игорь Артамонов и вице-президент "Ростелекома" Дмитрий Ким, которые обсудили перспективы развития интернета в области. По итогам встречи стороны подписали соглашение о цифровизации сельских поселений Липецкой области на условиях софинансирования. Так, в ближайшее время в населенные пункты Липецкой области, где проживает более 1 тысячи человек, будет проведен высокоскоростной интернет.
"Реализация проекта позволит липчанам пользоваться всеми самыми современными виртуальными сервисами, включая онлайн-образование. Будем дальше продолжать эту работу и проводить интернет во все населенные пункты", - сказал Артамонов.
Он отметил, что работу по подведению оптоволоконных линий к сельским поселениям планируется начать в ближайшее время и завершить к новому году. Для областного бюджета цена вопроса составляет 50 миллионов рублей, для ПАО "Ростелеком" - 200 миллионов.