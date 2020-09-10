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https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577052640.html
Грызлов обвинил Украину в срыве договоренности по инспекции в Донбассе
Киев сорвал договоренность об инспекции в Донбассе, не допустив представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и Организации по... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:04
2020-09-10T17:10
ситуация в днр и лнр
обсе
донецкая народная республика
борис грызлов
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Киев сорвал договоренность об инспекции в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, не допустив представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (<a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ДНР</a>) и Организации по безопасности и сотрудничеству в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> (ОБСЕ) в район создания новых украинских позиций, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов."Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой контактная группа договорилась на вчерашнем внеочередном заседании. Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank">Грызлов </a>журналистам."И создание новых позиций, и недопущение инспекции – это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня. <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями", - подчеркнул он.При этом, отметил полпред РФ, "Украина попыталась отстранить представителей Донбасса в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a> от участия в инспекции, хотя вчера все согласились, что в районе поселка Шумы должна состояться именно совместная инспекция Украины и Донбасса при участии представителей <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>".Украинская сторона потребовала от представителя Донбасса медицинской справки об отсутствии COVID, паспорта без упоминания ДНР, отсутствия на форме знаков различия ДНР, рассказал Грызлов. "Всеми этими действиями Киев срывает достигнутые вчера договоренности о совместной инспекции", - подчеркнул он.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200910/donbass-1577018822.html
https://ria.ru/20200824/donbass-1576263950.html
https://ria.ru/20200823/siloviki-1576193654.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, обсе, донецкая народная республика, борис грызлов, украина, в мире

Грызлов обвинил Украину в срыве договоренности по инспекции в Донбассе

17:04 10.09.2020 (обновлено: 17:10 10.09.2020)
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© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Киев сорвал договоренность об инспекции в Донбассе, не допустив представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в район создания новых украинских позиций, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой контактная группа договорилась на вчерашнем внеочередном заседании. Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций", - сказал Грызлов журналистам.
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Источник рассказал, как Козак предотвратил эскалацию в Донбассе
"И создание новых позиций, и недопущение инспекции – это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня. Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями", - подчеркнул он.
При этом, отметил полпред РФ, "Украина попыталась отстранить представителей Донбасса в СЦКК от участия в инспекции, хотя вчера все согласились, что в районе поселка Шумы должна состояться именно совместная инспекция Украины и Донбасса при участии представителей ОБСЕ".
Украинская сторона потребовала от представителя Донбасса медицинской справки об отсутствии COVID, паспорта без упоминания ДНР, отсутствия на форме знаков различия ДНР, рассказал Грызлов. "Всеми этими действиями Киев срывает достигнутые вчера договоренности о совместной инспекции", - подчеркнул он.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Силовики оборудуют новые позиции в Донбассе, предупредили в ЛНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловУкраинаВ мире
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