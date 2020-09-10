Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577044916.html
Киев назвал причину отмены инспекции позиций силовиков в Донбассе
Проведение инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы в Донбассе невозможно, потому что представители РФ и самопровозглашенных Донецкой и... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:29
2020-09-10T15:29
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
<strong>КИЕВ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Проведение инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> невозможно, потому что представители РФ и самопровозглашенных Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народных республик</a> изменили свою позицию.Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что инспекция украинских позиций возле поселка Шумы, запланированная на четверг, не состоится, потому что представители ДНР потребовали расширить список изучаемых объектов. По его мнению, это в корне меняет достигнутые ранее договоренности и требует изучения новых обстоятельств.Отмечается, что в процессе договоренностей Киев обратился с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения позиций ополченцев."Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам", - добавили в офисе президента.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20200904/donbass-1576785445.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3818995dfa571c7cf9af42324156d599.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, в мире

Киев назвал причину отмены инспекции позиций силовиков в Донбассе

15:29 10.09.2020
1788
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Проведение инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы в Донбассе невозможно, потому что представители РФ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик изменили свою позицию.
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что инспекция украинских позиций возле поселка Шумы, запланированная на четверг, не состоится, потому что представители ДНР потребовали расширить список изучаемых объектов. По его мнению, это в корне меняет достигнутые ранее договоренности и требует изучения новых обстоятельств.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 15:43
Кравчук обвинил Россию в блокировании переговоров по Донбассу
"Согласованного в рамках подгруппы ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) исключительного "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны. Учитывая фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.) соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения – констатируем, что инспекция в районе поселка Шумы Донецкой области пока не может быть проведена", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.
Отмечается, что в процессе договоренностей Киев обратился с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения позиций ополченцев.
"Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам", - добавили в офисе президента.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
31010528
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
"Шутишь?!" Гордона поразили слова экс-главы офиса Зеленского о президенте
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму
Алексей Навальный
Сенатор заявил, что за границей планировали разжечь протесты в России
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР
Последствия обстрела в Донбассе
В ДНР назвали слова украинского депутата о детях Донбасса верхом цинизма
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Эмблема WWF на униформе одного из сотрудников
WWF: в России за полвека не исчез ни один вид диких животных
Полицейские у клиники Шарите в Берлине
Берлинская полиция обеспечивает безопасность Навального в Charite
Военнослужащие украинской армии
ДНР обвинила Киев в срыве совместной инспекции позиций силовиков
Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Берлине. 18 июня 2019
Зеленский и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе
Старший лейтенант полиции Михаил Лавриненко и его питомец - немецкая овчарка по кличке Интокс
В Калининграде собака поймала подозреваемого в изнасиловании школьницы
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Грызлов обвинил Украину в срыве договоренности по инспекции в Донбассе
Алексей Навальный
Результаты исследования по Навальному направили из МИД Германии в ОЗХО
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предположил, какую демократию хотят белорусы
Пресс-конференция членов координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова и в Киеве
Оппозиционеры Родненков и Кравцов планируют "ярко" вернуться в Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
Лента новостейМолния