https://ria.ru/20200910/inspektsiya-1577044916.html

Киев назвал причину отмены инспекции позиций силовиков в Донбассе

Проведение инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы в Донбассе невозможно, потому что представители РФ и самопровозглашенных Донецкой и... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:29

2020-09-10T15:29

2020-09-10T15:29

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

в мире

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<strong>КИЕВ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Проведение инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> невозможно, потому что представители РФ и самопровозглашенных Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народных республик</a> изменили свою позицию.Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что инспекция украинских позиций возле поселка Шумы, запланированная на четверг, не состоится, потому что представители ДНР потребовали расширить список изучаемых объектов. По его мнению, это в корне меняет достигнутые ранее договоренности и требует изучения новых обстоятельств.Отмечается, что в процессе договоренностей Киев обратился с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения позиций ополченцев."Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам", - добавили в офисе президента.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200904/donbass-1576785445.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, в мире