Киев назвал причину отмены инспекции позиций силовиков в Донбассе
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Проведение инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы в Донбассе невозможно, потому что представители РФ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик изменили свою позицию.
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что инспекция украинских позиций возле поселка Шумы, запланированная на четверг, не состоится, потому что представители ДНР потребовали расширить список изучаемых объектов. По его мнению, это в корне меняет достигнутые ранее договоренности и требует изучения новых обстоятельств.
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"Согласованного в рамках подгруппы ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) исключительного "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны. Учитывая фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.) соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла ради подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии разграничения – констатируем, что инспекция в районе поселка Шумы Донецкой области пока не может быть проведена", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.
Отмечается, что в процессе договоренностей Киев обратился с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения позиций ополченцев.
"Однако адекватного ответа мы не получили. Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам", - добавили в офисе президента.
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С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.