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В Москве увеличат объемы тестирования на грипп и пневмонию
Власти Москвы вводят дополнительную диагностику пневмонии, объемы тестирования на грипп также будут увеличены, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:15
2020-09-10T17:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
грипп
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> вводят дополнительную диагностику пневмонии, объемы тестирования на грипп также будут увеличены, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Так как мы входим в сезон гриппа, мы постараемся увеличить объемы тестирования на грипп", - сказала Ракова в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".По ее словам, существуют экспресс-тесты, которые смогут это показать. В первую очередь, отметила она, будут тестировать тех, у кого есть явные признаки заболевания."Следующий момент с пневмонией. Мы тоже выбрали для себя тактику в предыдущий период, что любой больной с вирусной пневмонией, которую хорошо видно на КТ снимке, является ковидным больным вне зависимости положительный или отрицательный тест ПЦР. Это было вполне оправдано в мае, когда других инфекций было минимально, когда у нас не всегда работала ПЦР-система. Сейчас мы меняем правила", - рассказала Ракова.Теперь же, по ее словам, чтобы поставить диагноз COVID-пневмония, вирусная пневмония должна быть видна на снимке, должен быть либо положительный тест на коронавирус, либо отрицательный тест на все другие заболевания."Мы вводим дополнительную диагностику на пневмонии, чтобы действительно более правильно, более точечно лечить людей", - заявила Ракова.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, грипп

В Москве увеличат объемы тестирования на грипп и пневмонию

17:15 10.09.2020 (обновлено: 17:32 10.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти Москвы вводят дополнительную диагностику пневмонии, объемы тестирования на грипп также будут увеличены, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Так как мы входим в сезон гриппа, мы постараемся увеличить объемы тестирования на грипп", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
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По ее словам, существуют экспресс-тесты, которые смогут это показать. В первую очередь, отметила она, будут тестировать тех, у кого есть явные признаки заболевания.
"Следующий момент с пневмонией. Мы тоже выбрали для себя тактику в предыдущий период, что любой больной с вирусной пневмонией, которую хорошо видно на КТ снимке, является ковидным больным вне зависимости положительный или отрицательный тест ПЦР. Это было вполне оправдано в мае, когда других инфекций было минимально, когда у нас не всегда работала ПЦР-система. Сейчас мы меняем правила", - рассказала Ракова.
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Теперь же, по ее словам, чтобы поставить диагноз COVID-пневмония, вирусная пневмония должна быть видна на снимке, должен быть либо положительный тест на коронавирус, либо отрицательный тест на все другие заболевания.
"Мы вводим дополнительную диагностику на пневмонии, чтобы действительно более правильно, более точечно лечить людей", - заявила Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваГрипп
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