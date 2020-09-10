https://ria.ru/20200910/gruzoperevozki-1577007204.html

Недозагрузка: как коронавирус отразился на грузоперевозках

"Коронакризис" ударил по грузовым железнодорожным перевозкам и смежным отраслям: по расчетам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в августе 2020... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:12

2020-09-10T17:12

2020-09-10T17:44

институт проблем естественных монополий (ипем)

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости</strong>. "Коронакризис" ударил по грузовым железнодорожным перевозкам и смежным отраслям: по расчетам <a href="http://ria.ru/organization_Institut_problem_estestvennykh_monopolijj_IPEM/" target="_blank">Института проблем естественных монополий</a> (ИПЕМ), в августе 2020 года недополученная выручка от грузовых перевозок составила 8,3 миллиарда рублей, с марта по август – 93,8 миллиарда рублей.Так, по данным института, падение спроса на продукцию добывающих отраслей началось еще в декабре 2019 года и ускорялось вплоть до июля 2020 года. Лишь в августе наметился небольшой рост (0,4%), что было обусловлено увеличением добычи нефти (на 0,7% до 47,8 миллиона тонн). В то же время, в августе продолжили сокращаться добыча угля (на 6,1% до 34,4 миллиона тонн), а также его экспорт (на 1,6% до 17,1 миллиона тонн).Прямым следствием значительного снижения добычи полезных ископаемых в середине лета стало соответствующее сокращение транспортировки этих грузов. Так, по расчетам ИПЕМ, погрузка угля в январе-августе 2020 года сократилась на 8,1% относительно аналогичного периода прошлого года, нефти и нефтепродуктов – на 9%, черных металлов – на 11,4%.На фоне снижения объемов грузоперевозок сократилась востребованность и грузовых вагонов. Так, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank">РЖД</a>, на сети российских железных дорог сейчас простаивает порядка 100 тысяч вагонов, и это при том, что еще до "коронакризиса" наметилось их перепроизводство.Соответственно, сокращается спрос на новые вагоны. По информации Росстата, в июне 2020 года в России было произведено 3,9 тысячи грузовых вагонов, что на 45% меньше, чем в июне прошлого года. По итогам первого полугодия производство грузовых вагонов сократилось на 26,7%.Сокращение грузоперевозок затронет не только отрасли грузового вагоностроения, но и производство вагонного литья. Так, по оценкам аналитиков, спрос на литые комплектующие для проведения ремонтов грузового подвижного состава будет в значительной степени удовлетворяться за счёт б/у комплектующих с вагонов-доноров, простаивающих на сети.В России вагонным литьем занимаются ряд предприятий, в том числе ООО "Промлит", ООО "ВКМ-Сталь", АО "ПО "Бежицкая сталь".Эксперты считают, что пока сложно спрогнозировать, сколько времени потребуется на восстановление грузоперевозок, поскольку слишком много существует факторов неопределенности, связанных с развитием мирового экономического кризиса.В свою очередь, Калачев полагает, что объемы перевозок строительных грузов, металлов и угля будут постепенно восстанавливаться по мере роста спроса на эти товары на мировых рынках. "Тенденция к росту уже наметилась по металлам. Однако сохранится проблема с энергетическим углем: он стоит дешево, и пока нет базы для роста его стоимости. Скорее, будет восстанавливаться спрос на коксующийся уголь, которым, к примеру, заинтересовалась Индия", - говорит Калачев.Аналитик полагает, что ситуация с грузоперевозками во многом будет зависеть и от того, не грозит ли миру еще один локдаун, ведь пока ситуация с коронавирусом не нашла своего окончательного решения. Впрочем, по мнению Калачева, повторение весеннего сценария маловероятно, хотя ждать полного восстановления объема грузоперевозок в этом году не приходится.

https://ria.ru/20120320/601116443.html

https://ria.ru/20170816/1500445745.html

https://ria.ru/20200706/1573945370.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт проблем естественных монополий (ипем), экономика