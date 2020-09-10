Недозагрузка: как коронавирус отразился на грузоперевозках
17:12 10.09.2020 (обновлено: 17:44 10.09.2020)
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© РИА Новости / Олег Ласточкин Универсальный восьмиосный полувагон модели 12-541 конструкции Уральского вагоностроительного завода
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Коронакризис" ударил по грузовым железнодорожным перевозкам и смежным отраслям: по расчетам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в августе 2020 года недополученная выручка от грузовых перевозок составила 8,3 миллиарда рублей, с марта по август – 93,8 миллиарда рублей.
Так, по данным института, падение спроса на продукцию добывающих отраслей началось еще в декабре 2019 года и ускорялось вплоть до июля 2020 года. Лишь в августе наметился небольшой рост (0,4%), что было обусловлено увеличением добычи нефти (на 0,7% до 47,8 миллиона тонн). В то же время, в августе продолжили сокращаться добыча угля (на 6,1% до 34,4 миллиона тонн), а также его экспорт (на 1,6% до 17,1 миллиона тонн).
Прямым следствием значительного снижения добычи полезных ископаемых в середине лета стало соответствующее сокращение транспортировки этих грузов. Так, по расчетам ИПЕМ, погрузка угля в январе-августе 2020 года сократилась на 8,1% относительно аналогичного периода прошлого года, нефти и нефтепродуктов – на 9%, черных металлов – на 11,4%.
"Снижение грузоперевозок связано со значительным сокращением экспорта угля, а уголь составлял чуть менее 30% от всех грузов, перевозимых по железной дороге. Причем больше всего перевозки угля сократились в европейском направлении, куда шли основные потоки", - отмечает аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.
На фоне снижения объемов грузоперевозок сократилась востребованность и грузовых вагонов. Так, по данным РЖД, на сети российских железных дорог сейчас простаивает порядка 100 тысяч вагонов, и это при том, что еще до "коронакризиса" наметилось их перепроизводство.
20 марта 2012, 13:00Совершенствование модели управления грузовыми вагонами в "новых реалиях"Круглый стол на тему: "Совершенствование технологической модели управления грузовыми вагонами: взаимодействие участников рынка при осуществлении перевозочного процесса в "новых реалиях", организованный НП "Совет участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава".
Соответственно, сокращается спрос на новые вагоны. По информации Росстата, в июне 2020 года в России было произведено 3,9 тысячи грузовых вагонов, что на 45% меньше, чем в июне прошлого года. По итогам первого полугодия производство грузовых вагонов сократилось на 26,7%.
"Самая большая доля в вагонном парке – это полувагоны, используемые как раз для угля и других насыпных грузов. И уже с прошлого года их производство начало снижаться, поскольку сформировался избыток. Сейчас из-за снижения экспорта угля количество избыточных вагонов возросло. Ранее импульсом к их производству была программа 2016 года по обновлению парка вагонов. Многие были заменены в 2017-2018 годах, то есть, обновление уже произошло, и, учитывая достаточно длительный срок службы, больших объёмов их производства в ближайшее время не понадобится", - сказал Калачев.
Сокращение грузоперевозок затронет не только отрасли грузового вагоностроения, но и производство вагонного литья. Так, по оценкам аналитиков, спрос на литые комплектующие для проведения ремонтов грузового подвижного состава будет в значительной степени удовлетворяться за счёт б/у комплектующих с вагонов-доноров, простаивающих на сети.
В России вагонным литьем занимаются ряд предприятий, в том числе ООО "Промлит", ООО "ВКМ-Сталь", АО "ПО "Бежицкая сталь".
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Эксперты считают, что пока сложно спрогнозировать, сколько времени потребуется на восстановление грузоперевозок, поскольку слишком много существует факторов неопределенности, связанных с развитием мирового экономического кризиса.
"Не думаю, что к концу года удастся полностью восстановить грузоперевозки, которые во многом ориентированы на экспорт. Экспортный товарооборот, в том числе по углю, нефти и нефтепродуктам, железной руде, меди и по другим полезным ископаемым в 2020 году, скорее всего, останется в среднем ниже, чем в последние годы. Причины этого в том, что к концу года экономика стран Европы не успеет полностью восстановиться. По-видимому, грузоперевозки достигнут уровня 2019 года к концу 2021, может быть, даже к 2022 году", - считает заведующий кафедрой экономической теории и политики факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, доктор экономических наук Абел Аганбегян.
В свою очередь, Калачев полагает, что объемы перевозок строительных грузов, металлов и угля будут постепенно восстанавливаться по мере роста спроса на эти товары на мировых рынках.
"Тенденция к росту уже наметилась по металлам. Однако сохранится проблема с энергетическим углем: он стоит дешево, и пока нет базы для роста его стоимости. Скорее, будет восстанавливаться спрос на коксующийся уголь, которым, к примеру, заинтересовалась Индия", - говорит Калачев.
Аналитик полагает, что ситуация с грузоперевозками во многом будет зависеть и от того, не грозит ли миру еще один локдаун, ведь пока ситуация с коронавирусом не нашла своего окончательного решения. Впрочем, по мнению Калачева, повторение весеннего сценария маловероятно, хотя ждать полного восстановления объема грузоперевозок в этом году не приходится.