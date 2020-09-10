https://ria.ru/20200910/goszakupki-1577017023.html

Власти планируют увеличить долю отечественного ПО в госзакупках

Власти РФ планируют увеличить долю отечественного программного обеспечения (ПО) в стоимости госзакупок, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект плана... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:49

2020-09-10T08:49

2020-09-10T08:49

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Власти РФ планируют увеличить долю отечественного программного обеспечения (ПО) в стоимости госзакупок, пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4484570?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5" target="_blank">"Коммерсант"</a> со ссылкой на проект плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.Издание отмечает, что по итогам 2019 года уровень импортозамещения софта впервые показал снижение: в госорганах доля закупок отечественного софта упала до 55% с 62,2% годом ранее, а в госкомпаниях и корпорациях - до 38,9% с 65,2%. При этом по итогам 2020 года доля российского ПО в стоимости закупок должна составить не менее 70% для органов госвласти и не менее 50% для госкорпораций и компаний с госучастием, пишет газета.Как пояснили изданию в <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстате</a>, данные основаны на информации, опубликованной в <a href="https://www.fedstat.ru/" target="_blank">Единой межведомственной информационно-статистической системе.</a> Согласно ей, затраты госкорпораций и госкомпаний на приобретение российского ПО в 2019 году составили 1,6 миллиарда рублей, а в совокупности с зарубежным - 4,2 миллиарда, госорганов - 7,3 миллиарда и 13,3 миллиарда соответственно.По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, существующая версия проекта не финальная, а одна из рабочих. Работу над документом ведут Минкомсвязь, Минэкономразвития и другие федеральные органы, а также эксперты и бизнес-сообщество. В Минэкономразвития изданию уточнили, что результаты будут представлены президенту РФ до 30 октября.

https://ria.ru/20200501/1570871150.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика