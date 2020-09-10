Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/goszakupki-1577017023.html
Власти планируют увеличить долю отечественного ПО в госзакупках
Власти РФ планируют увеличить долю отечественного программного обеспечения (ПО) в стоимости госзакупок, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект плана... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:49
2020-09-10T08:49
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_eac6682d1de434b5e1cc23ec810b9826.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Власти РФ планируют увеличить долю отечественного программного обеспечения (ПО) в стоимости госзакупок, пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4484570?query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5" target="_blank">"Коммерсант"</a> со ссылкой на проект плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.Издание отмечает, что по итогам 2019 года уровень импортозамещения софта впервые показал снижение: в госорганах доля закупок отечественного софта упала до 55% с 62,2% годом ранее, а в госкомпаниях и корпорациях - до 38,9% с 65,2%. При этом по итогам 2020 года доля российского ПО в стоимости закупок должна составить не менее 70% для органов госвласти и не менее 50% для госкорпораций и компаний с госучастием, пишет газета.Как пояснили изданию в <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстате</a>, данные основаны на информации, опубликованной в <a href="https://www.fedstat.ru/" target="_blank">Единой межведомственной информационно-статистической системе.</a> Согласно ей, затраты госкорпораций и госкомпаний на приобретение российского ПО в 2019 году составили 1,6 миллиарда рублей, а в совокупности с зарубежным - 4,2 миллиарда, госорганов - 7,3 миллиарда и 13,3 миллиарда соответственно.По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, существующая версия проекта не финальная, а одна из рабочих. Работу над документом ведут Минкомсвязь, Минэкономразвития и другие федеральные органы, а также эксперты и бизнес-сообщество. В Минэкономразвития изданию уточнили, что результаты будут представлены президенту РФ до 30 октября.
https://ria.ru/20200501/1570871150.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_406:0:6955:4912_1400x0_80_0_0_6114961e3f17efd2f42df973f3af29e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Власти планируют увеличить долю отечественного ПО в госзакупках

08:49 10.09.2020
419
© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют увеличить долю отечественного программного обеспечения (ПО) в стоимости госзакупок, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на проект плана правительства по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.
Издание отмечает, что по итогам 2019 года уровень импортозамещения софта впервые показал снижение: в госорганах доля закупок отечественного софта упала до 55% с 62,2% годом ранее, а в госкомпаниях и корпорациях - до 38,9% с 65,2%. При этом по итогам 2020 года доля российского ПО в стоимости закупок должна составить не менее 70% для органов госвласти и не менее 50% для госкорпораций и компаний с госучастием, пишет газета.
Как пояснили изданию в Росстате, данные основаны на информации, опубликованной в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Согласно ей, затраты госкорпораций и госкомпаний на приобретение российского ПО в 2019 году составили 1,6 миллиарда рублей, а в совокупности с зарубежным - 4,2 миллиарда, госорганов - 7,3 миллиарда и 13,3 миллиарда соответственно.
По словам источника газеты, знакомого с ситуацией, существующая версия проекта не финальная, а одна из рабочих. Работу над документом ведут Минкомсвязь, Минэкономразвития и другие федеральные органы, а также эксперты и бизнес-сообщество. В Минэкономразвития изданию уточнили, что результаты будут представлены президенту РФ до 30 октября.
Машины пожарной службы возле исправительной колонии №15 в Ангарске - РИА Новости, 1920, 01.05.2020
1 мая, 17:48
Ряд автомобилей запретили приобретать через госзакупки из-за рубежа
3841001
Обсудить 3
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
Рекомендуем
Тяжёлый беспилотник вертикального взлёта BRAERON
Российский дрон-дальнобойщик сможет спасать людей из горящих лесов
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме назвали киевскую власть "слугой Запада"
Джо Байден на съезде Демократической партии
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом
Ликвидация последствий тайфуна Майсак в Приморском крае
Семьи погибших от тайфуна "Майсак" в Приморье получат по 300 тысяч рублей
Флаги стран Евросоюза
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Инспектор ДПС
В Москве на Третьем кольце столкнулись пять легковушек и грузовик
Руки в наручниках
Житель Забайкалья украл миллион рублей, чтобы стать Робин Гудом
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело о хищении 670 млн рублей у ПАО "Россети Северный Кавказ"
Смартфон
Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
Американский актер Стивен Сигал
Стивен Сигал возглавит экологический проект по сохранению Байкала
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Spiegel: охрану Навального усилили из-за опасений нового нападения
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, одетый в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
В Раде заявили о "разгроме" украинцами "жадных московитов" в XVI веке
Открытие ветровой электростанции в Карпатах
Конец "украинского чуда": как так вышло
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
Лента новостейМолния