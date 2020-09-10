https://ria.ru/20200910/germaniya-1577004754.html

Дело — труба: поляки сделали Меркель странное предложение

"Северный поток — 2" вновь под перекрестным огнем. США грозят новыми санкциями, Германия требует объяснений по ситуации с Алексеем Навальным. Масла в огонь... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:00

2020-09-10T08:00

2020-09-10T08:05

baltic pipe

матеуш моравецкий

северный поток — 2

газпром

бундестаг германии

норвегия

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>"Северный поток — 2" вновь под перекрестным огнем. США грозят новыми санкциями, Германия требует объяснений по ситуации с Алексеем Навальным. Масла в огонь подливает Польша, предлагая вместо российского газопровода Baltic Pipe, который достроят к осени 2022-го. Предложение смехотворное: мощности несопоставимы, как и рентабельность. К тому же непонятно, откуда Польша возьмет газ, если в Северном море он заканчивается. Нашли заменуОбстановка вокруг "Северного потока — 2" и так была накалена угрозами американцев. Ситуация усугубилась после того, как Берлин официально сообщил, что оппозиционера Алексея Навального отравили боевым веществом. Канцлер Ангела Меркель допустила германские санкции против проекта, реализованного более чем на 90%. В комитете бундестага по экономике предостерегли: это обернется для Берлина многомиллиардными исками со стороны участников СП-2. Впрочем, как подчеркнула канцлер, Германия будет координировать действия с ЕС и многое зависит от поведения России. На этом фоне польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна принять "абсолютно очевидное" решение: отказаться от российского газопровода, "политического" проекта, дестабилизирующего Восточную Европу. Слон и Моська"Замена почти готового "Северного потока — 2" газопроводом Baltic Pipe, который только начинают строить, неравноценна. "Поток" может поставить в Германию 55-60 миллиардов кубометров газа в год — это свыше 60% потребностей страны", — объяснил РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов. Baltic Pipe даст только десять миллиардов кубов норвежского сырья Польше, и определенные объемы понадобятся самой Варшаве, стремящейся заместить российские поставки, пояснил эксперт. Потребители в Германии и других странах Европейского союза не станут ждать, пока его построят. Откуда газСами поляки позиционируют Baltic Pipe как средство достижения энергетической независимости от России. Пуск намечен на октябрь 2022-го. К этому сроку истекает контракт с "Газпромом", и новый Варшава заключать не собирается."Российский газ вытеснят с центральноевропейского рынка. Топливо пойдет из других источников, будь то американский СПГ или газ из норвежских месторождений"<em>, </em>— заявил в мае Пшемыслав Журавский вель Граевский, один из руководителей Национального совета развития при президенте Польши.Однако месторождения Северного моря истощаются. В 2018-м добыча углеводородов в Норвегии уменьшилась на два процента, в 2019-м — еще на шесть. В стране прогнозируют возвращение к прежним показателям к 2024 году — за счет разработки залежей Баренцева моря. Пока же второй после России крупнейший экспортер газа в Европу сокращает поставки."Сроки эксплуатации Baltic Pipe, исходя из запасов газа в Северном море, очень ограничены и точно не устроят Германию. Кроме того, эта труба по проекту пересекает "Северный поток — 2", что вызывает дополнительные технические вопросы", — указывает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.Наконец, в Польше явно не подумали, что проект не мешало бы согласовать с Россией — во избежание возможных проблем.

https://ria.ru/20200909/sholts-1576990565.html

https://ria.ru/20200704/1573812410.html

Nikki_5519 Поляки трубу может и предоставят, но как ни странно в трубе должен быть газ, а с этим напяжёнка. 49

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норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

baltic pipe, матеуш моравецкий, северный поток — 2, газпром, бундестаг германии, норвегия, экономика