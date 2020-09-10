Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/gazifikatsiya-1577048648.html
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Жителям четырех регионов в экспериментальном порядке начнут проводить газ бесплатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:25
2020-09-10T23:10
россия
московская область (подмосковье)
тюменская область
курганская область
челябинская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154913/49/1549134969_0:207:2904:1841_1400x0_80_0_0_042d4238e4f396545ec776f9f463c679.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Жителям четырех регионов в экспериментальном порядке начнут проводить газ бесплатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго. В программе принимают участие <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московская</a>, <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast" target="_blank">Челябинская</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast" target="_blank">Курганская</a> и <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменская</a> области. Как пояснили в Министерстве энергетики, выбор субъектов обусловлен желанием местных властей выполнять методические рекомендации ведомства. Таким образом, все жители этих регионов не будут платить за проведение газа к домам и дачам, независимо от того, сколько времени они проводят на своих участках. В среднем по стране подключение к трубе обходится гражданам от 45 до 280 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, а также утвердить стандарты по подаче газа потребителям.
https://realty.ria.ru/20200824/gazifikatsiya-1576242098.html
А в чем эксперимент? Это же нормально, просто обеспечить людей своих, а не только экспортировать во все концы Земли. Понятно, что денег было не так много, чтобы обеспечивать все нужды гос-ва. Но , пора-пора.
152
Идите в баню со своим газом. Специально купил хату с электрическими печками, что б не жить на "пороховой бочке".
132
76
россия
московская область (подмосковье)
тюменская область
курганская область
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154913/49/1549134969_87:0:2818:2048_1400x0_80_0_0_e66c3a8d511c681cf40212132e2912fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, московская область (подмосковье), тюменская область, курганская область, челябинская область, экономика

Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

16:25 10.09.2020 (обновлено: 23:10 10.09.2020)
34618
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жителям четырех регионов в экспериментальном порядке начнут проводить газ бесплатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго.
В программе принимают участие Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Как пояснили в Министерстве энергетики, выбор субъектов обусловлен желанием местных властей выполнять методические рекомендации ведомства.
Житель Приморья угрожал поджечь газовый баллон - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
24 августа, 14:30
Минэнерго планирует в 2 раза снизить сроки подключения населения к газу
Таким образом, все жители этих регионов не будут платить за проведение газа к домам и дачам, независимо от того, сколько времени они проводят на своих участках. В среднем по стране подключение к трубе обходится гражданам от 45 до 280 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, а также утвердить стандарты по подаче газа потребителям.
5425122102248
Обсудить 76
РоссияМосковская область (Подмосковье)Тюменская областьКурганская областьЧелябинская областьЭкономика
Популярные комментарии
А в чем эксперимент? Это же нормально, просто обеспечить людей своих, а не только экспортировать во все концы Земли. Понятно, что денег было не так много, чтобы обеспечивать все нужды гос-ва. Но , пора-пора.
10 сентября, 16:36
elya.velichutinaelya.velichutina
12880113
Идите в баню со своим газом. Специально купил хату с электрическими печками, что б не жить на "пороховой бочке".
10 сентября, 16:43
ИБИван Брынов
265321284
Рекомендуем
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Президент Украины Владимир Зеленский
"Шутишь?!" Гордона поразили слова экс-главы офиса Зеленского о президенте
Школьные канцелярские товары
Учитель математики поделился "гениальным" методом сложения дробей
Сотрудник полиции
СМИ: москвичка пошла в полицию после просьбы раздеться на собеседовании
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Евросоюз продлил антироссийские санкции
Открытие ветровой электростанции в Карпатах
Конец "украинского чуда": как так вышло
Простуженный мужчина
Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает на онлайн-конференции. 28 апреля 2020
Зачем нас призывают "устранить главный источник неравенства"
Мужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске
Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии
Школа №21 в Южно-Сахалинске
"Бьет с локтя". Их боятся все, а рычагов влияния практически не осталось
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
Лента новостейМолния