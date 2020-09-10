https://ria.ru/20200910/gazifikatsiya-1577048648.html
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
Жителям четырех регионов в экспериментальном порядке начнут проводить газ бесплатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:25
2020-09-10T16:25
2020-09-10T23:10
россия
московская область (подмосковье)
тюменская область
курганская область
челябинская область
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Жителям четырех регионов в экспериментальном порядке начнут проводить газ бесплатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго. В программе принимают участие <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московская</a>, <a href="https://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast" target="_blank">Челябинская</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast" target="_blank">Курганская</a> и <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменская</a> области. Как пояснили в Министерстве энергетики, выбор субъектов обусловлен желанием местных властей выполнять методические рекомендации ведомства. Таким образом, все жители этих регионов не будут платить за проведение газа к домам и дачам, независимо от того, сколько времени они проводят на своих участках. В среднем по стране подключение к трубе обходится гражданам от 45 до 280 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин в июне поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году и найти источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств, а также утвердить стандарты по подаче газа потребителям.
https://realty.ria.ru/20200824/gazifikatsiya-1576242098.html
elya.velichutina
А в чем эксперимент? Это же нормально, просто обеспечить людей своих, а не только экспортировать во все концы Земли. Понятно, что денег было не так много, чтобы обеспечивать все нужды гос-ва. Но , пора-пора.
152
Иван Брынов
Идите в баню со своим газом. Специально купил хату с электрическими печками, что б не жить на "пороховой бочке".
132
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россия
московская область (подмосковье)
тюменская область
курганская область
челябинская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, московская область (подмосковье), тюменская область, курганская область, челябинская область, экономика